'İsterseniz 1461 Trabzon'a gönderin gitmiyorum'

31 Aralık 2016 12:53

Trabzonspor'un 230 bin euro kazanırken 850 bin, 950 bin ve 1 milyon 50 bin euro olmak üzere 3 yıl için toplamda 2 milyon 850 bin euro'ya anlaşma sağladığı Luis Ibanez tam bir baş belası çıktı.

Daha önce menajerinin "bu parayı bir yerde bulamaz. O yüzden ayrılmayacak" dediği Arjantinli oyuncu Trabzonspor'un sözleşmesini feshetmek için önerdiği 1 milyon euro'ya "hayır" dedi. Ibanez kendisi ile görüşen yöneticilere, isterlerse A2 takımına göndermelerini isterlerse 1461 Trabzon'da bile oynayacağını ama bu rakamı bırakmayacağını iletti.