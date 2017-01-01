02 Ocak 2017, Pazartesi
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İşte Trabzonspor'un ilk üç transferi

Trabzonspor'da Emmanuel Mas, Gum ve Joao Pereira transferleri mutlu sonla bitti.


02 Ocak 2017 01:04


Trabzonspor gol atmakta zorlanıyor ama ilk transferler defansa yapıldı...

Sağ beke Arjantinli Mas, sol beke Portekizli Pereira'yı alan bordo-mavililer stoper için ise Gum'la anlaştı. Fluminense'de forma giyen Gum için kulübüne 800 bin Euro ödenecek. 2.5 yıllığına anlaşılan Gum'a ikinci yarı için 550 bin Euro, önümüzdeki iki sezon içinse 1.1 milyon Euro'dan toplamda 2 milyon 750 bin Euro ödenecek.

Serdar tamam ama gelecek sezon gelecek

Başkan Muharrem Usta, Rusya'ya giderek bizzat Serdar Taşçı'nın transferini bitirmek istemişti... Spartak yönetimi sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Serdar için 1.5 milyon Euro bonservis bedeli isteyince transferde rafa kalktı. Gelecek sezon için Serdar'ı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmanın planlarını yapan Usta, Trabzonlu olan Serdar'la anlaşmaya vardı.

Joao Pereira ile anlaşıldı

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı 33 yaşındaki sağ bek Joao Pereira Cuma günü İstanbul'a geldi. 2.5 yıllığına anlaşmaya varılan Portekizli, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçirildi. Oyuncu Türkiye'ye nişanlısıyla birlikte gelirken, Çarşamba günü Antalya kampına katılacağı öğrenildi.

Bu arada Trabzonspor, Pereira için kulübü Sporting'e bonservis bedeli ödemeyecek. Pereira bu sezon sonuna kadar 350 bin Euro alacak. Önümüzdeki iki sezonda ise 700'er bin Euro alacak.

Kaynak: Fotospor

Etiket: Joao Pereira, gum, emmanuel mas



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