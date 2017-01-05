05 Ocak 2017, Perşembe
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İşte son Galatasaraylı Rodrigues

Galatasaray’ın günlerdir uğraştığı transferde son aşamaya ulaşıldı, Garry Rodrigues koptu, geliyor. Yunan Ligi’ne damga vuran oyuncusuyla ilgili son açıklamayı PAOK’un hocası İviç yaptı, adeta Sarı-Kırmızılılar’a müjde yolladı: Burada olmak istemeyen futbolcuları artık takımın bir parçası olarak görmüyorum!


05 Ocak 2017 10:36


Galatasaray, uzun süredir bitirmek için uğraştığı Garry Rodrigues için artık gün değil, saatleri sayarken, müjde niteliğinde bir açıklama daha geldi...

Oyuncusunu Levadiakos maçının kadrosundan son anda bu transfer gelişmesi sebebiyle çıkartan PAOK’un hocası Vladimir İviç, karşılaşma sonrasında bu tavrının gerekçelerini paylaştı. Artık Rodrigues’i takımının bir parçası olarak görmediğini dile getiren PAOK’un teknik patronu, “Burada olmak istemeyenler doğal olarak takımda değil. Aklımda olanları biliyorum ama transferin gerisi yönetimle görüşülmesi gereken şeyler” ifadelerini kullandı.

Oyuncu haber bekliyor

Cim Bom’un Yunan temsilcisiyle bonservis konusunda son pazarlıkları ve ödeme planını konuştuğu süreçte gelen bu önemli açıklama, 26 yaşındaki futbolcunun en kısa zamanda Sarı-Kırmızılı formayı giyebileceğinin bir garantisi olarak kabul edildi. Bireysel antrenmanlarına devam eden Rodrigues’in kulüplerin anlaşmasını beklediği, ardından soluğu hemen Antalya’da alacağı dile getirildi.

Kaynak: Fanatik

Etiket: Garry Rodrigues, Galatasaray



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