İşte Rodrigues'in transfer hikayesi!.. tam komedi

20 Ocak 2017 01:38

Mehmet Özbek'in oğlu tarafından bulunan Hollandalı oyuncuyu teknik direktör Jan Olde Riekerink dahil hiç kimse tanımıyordu. Fakat Özbek'in oğlu Yunanistan'da futbolcu çok iyi bilen bir dostunun olduğunu ve bu oyuncuyu almalarını (Izet Hajrovic'i de Başkan Ünal Aysal'a Couchravel'de kayak yaparken bir tanıdığı tavsiye etmişti) tavsiye ettiğini söyledi.

Bunun üzerine Riekerink de, scout ekibinden Rodrigues için rapor istedi. Ekibin başı Emre Utkucan, Levent Nazifoğlu'ndan Selanik'e giderek oyuncunun izlenmesi için harcırah istedi. Nazifoğlu şu anda bunu karşılayacak bütçeleri olmadığını söyledi. Scout ekibi bunun üzerine internetten Rodrigues'in görüntülerini indirdi. Ayrıca Rodrigues'in asist yaptığı Platanias ve AOK maçlarını da hazırladılar. Fakat görüntüler o kadar kötü ve o kadar çok duruyordu ki, sakinliği ile tanınan Riekerink bile çıldırdı.