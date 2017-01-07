07 Ocak 2017, Cumartesi
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İşte Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'ye transferinin perde arkası

Trabzonspor'la Fenerbahçe arasındaki Mehmet Ekici arasındaki ilk görüşmeler nasıl başladı?


07 Ocak 2017 00:44

Trabzonspor'la Fenerbahçe arasındaki Mehmet Ekici arasındaki ilk görüşmeler, Başkan Muharrem Usta'nın Aziz Yıldırım'ı arayarak Avni Aker'de oynanacak son derbi maçına davet etmesiyle başladı. O daveti alan Yıldırım, Usta'ya teşekkür ederken Ekici'nin de durumunu sordu.

Mehmet'in babası Hacı Ekici'nin kardeşi Ali Yıldırım'dan randevu istediğini söyledi. Hacı Ekici'yle kendilerinin izni olmadan görüşmeyeceklerini ama Beşiktaş ve G.Saraylı yöneticilerin görüşmeler gerçekleştirdiğini anlattı.
Usta bu tavrı nedeniyle Yıldırım'a teşekkür ederken, daha önceki yıllarda da Fenerbahçe'nin transfer konularında Trabzonspor'a çok yardımcı olduğunu bildiğini anlattı. Ekici ile anlaşamazlarsa bu tavır nedeniyle gurbetçi oyuncunun transferinde önceliği Fenerbahçe'ye verme sözü verdi.

İki başkan arasında başlayan görüşmelerde Usta, Aatıf'ı isteyince de Başkan Yıldırım sezon başında almak için büyük çaba gösterdiği Cezayirşi oyuncuyu Trabzon'a gitmesi konusunda tavsiyede de bulundu.

HANGİSİ DAHA EFEKTİF! EKİCİ Mİ? AATIF MI?

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Mehmet Ekici-Aatıf takasında artık sona gelindi... bordo-mavili ekip ezeli rakibi Fenerbahçe'den her 127 dakikada bir gole katkı yapan Aatıf'ı alıp, 428 dakikada bir skora katkı yapan ve 10 numara oynamasına rağmen 15 maçta henüz bir asist yapamayan Mehmet Ekici'yi veriyor.

M.     Dkk. Gol    Asst  O.P   Pas    Ort.   Klt P.          Uzn.  Şut    H.Topu
15     1287   3      -        36.4  82.1  2.5    2.7    3.2    3.1    0.8  
8       380   3       2       27.3  82.1  0.3    0.9    0.5    0.9    0.1

EKİCİ İÇİN TRABZONSPOR'A PAZAR GÜNÜNE KADAR SÜRE VERİLDİ

Mehmet Ekici ile anlaşmaya varıldı... Trabzonspor'la da anlaşmaya varıldı... fakat Başkan Muharrem Usta'nın camiadan gelecek tepkilerin önüne geçebilmek için Mehmet Ekici için Beşiktaş ve Galatasaray'la görüşmelere devam etmesi, Fenerbahçe yönetimini de önlem almaya itti.

Ekici'nin imzasının her geçen gün geriye atılması üzerine Fenerbahçe yönetiminin sabrı taştı. Ali Yıldırım, Usta'yı arayarak Pazar gününe kadar imza atılmaması durumunda Mehmet'in transferinden vazgeçeçeceklerini iletti.

Kaynak: Fotospor

Etiket: Mehmet Ekici haberleri, Fenerbahçe haberleri, son dakika transfer


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