25 Aralık 2016 02:16

Galatasaray'da Aurelien Chedjou'nun takımdan ayrılacak olması... Serdar Aziz'in sezonu kapatması stoper krizine neden oldu...

Levent Nazifoğlu, Jan Olde Riekerink'e "takım içinden çözüm bul" dedi. Hollandalı teknik adamın aklına ön liberosu Nigel De Jong geldi. Hollandalı oyuncu daha önceki kariyerinde, sağ bek, sol orta, sağ orta, orta sahanın ortasında forma giymişti.

De Jong'un stoper olarak sahaya çıktığı son maç ise 2004-05 sezonunda Ajax formasıyla Heerenveen'e karşı oynadığı maçtı. O maçı Ajax sahasında 3-1 kaybetmişti.