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İşte Galatasaray'ın transfer planı

Finansal Fair Play kuralları çerçevesinde belirlenen bütçeyi aşmaması gereken G.Saray, ara transferde en fazla 2 oyuncu almayı planlıyor.


26 Aralık 2016 17:11


Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile yapacağı maçın ardından devre arasına girecek Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.

Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, transfer için ön çalışmalara başlayan yöneticiler, teknik direktör Jan Olde Riekerink'in vereceği son raporu bekliyor.

Hollandalı teknik adamın daha önce verdiği bir rapor bulunduğu ancak Serdar Aziz'in sakatlanmasıyla planlamada değişikliğe gidildiği ve transferde önceliğin savunmada olduğu bildirildi.

UEFA Finansal Fair Play kurallarına uyum öncelikli

Kulüp yetkilileri, transfer planlamasında en önemli kriterin, UEFA Finansal Fair Play Komitesince verilen 65 milyon avroluk yıllık bütçenin aşılmaması olduğunu dile getirdi.

Ara transfer döneminde öncelikle savunmaya, ardından da forvet hattına olmak üzere en fazla 2 oyuncunun kadroya katılabileceği vurgulanırken, yüksek maliyetli bir futbolcunun alınması durumunda ikinci bir ismin getirilemeyebileceğine dikkat çekildi.

Özellikle ara transfer döneminde istenilen seviyede oyuncu bulmanın zorluğu nedeniyle, yapılacak çalışmaların bir kadro operasyonundan ziyade, takviye olarak nitelendirilebileceği, ihtiyaçların da bütçe imkanları çerçevesinde karşılanacağı kaydedildi.

Hiçbir oyuncuya resmi teklif yok

Galatasaray'da ara transfer öncesi hiçbir oyuncuya resmi teklifin olmadığı aktarıldı.

Basına yansıyan haberlere karşın ne Çin, ne de başka bir ülke takımından kulübe ulaşan teklif bulunmadığı belirtildi.

Öte yandan, herhangi bir oyuncunun takımdan ayrılması durumunda, transfer planlamasında değişikliğe gidilebileceği ifade edildi.

Etiket: Galatasaray Galatasaray transfer Serdar Aziz Teknik Direktör Jan Olde Riekerink UEFA Finansal Fair Play kuralları



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