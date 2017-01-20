İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki stoperler

20 Ocak 2017 01:32

Başkan Dursun Özbek ise yapılan görüşmler sonrasında yaşanan gelişmeleri isim isim Jan Olde Riekerink ile paylaştı. Bir stoper için maksimum çıkabilecekleri rakamın 4-5 milyon euro aralığında olduğunu anlattı.

Hector Moreno: PSV için rakam 15 milyon euro. Pazarlık bile yapmadık.

Domagoj Vida: 12 milyon euro istediler.

Corluka: Bonservisi 10 milyon euro. Pazarlık yok.

Maicon: Sao Paulo 6 ay önce 6 milyon euro'ya aldığı oyuncu için 10 milyon euro istedi.

Vitor Hugo: 10 milyon euro'dan görüşmelere başladık. Rakam en düşük 8 milyon euro... imkansız.

Manoel: İlk görüşme 7.5 milyon euro'dan açıldı. Devam etmedik.

Ezequie Munoz: Genoa 5 milyon euro ve Sinan Gümüş'ü istedi. Devam etmedik.

Rafael Toloi: 6 milyon euro'dan aşağı inilmedi...

Lucas Mendes: 4 milyon euro'ya inilebilir. Ama raporlar olumsuz.

Gil: 5-6 milyon euro'ya alınabilir. Kiralama ihtimalimiz var.

Jardel: 2-3 milyon euro aralığında alabiliriz. Kiralanabilir.

Aderlan Santos: Valencia 5 milyon euro istiyor. Kiralanabilir.

Kacheridi: 2 milyon euro verip alabiliriz. Ama oyuncu sezon sonunu beklemek istiyor.

Rhodolfo: Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyor.