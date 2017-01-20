İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki stoperler

Başkan Dursun Özbek ise yapılan görüşmler sonrasında yaşanan gelişmeleri isim isim Jan Olde Riekerink ile paylaştı. Bir stoper için maksimum çıkabilecekleri rakamın 4-5 milyon euro aralığında olduğunu anlattı.
Hector Moreno: PSV için rakam 15 milyon euro. Pazarlık bile yapmadık.
Domagoj Vida: 12 milyon euro istediler.
Corluka: Bonservisi 10 milyon euro. Pazarlık yok.
Maicon: Sao Paulo 6 ay önce 6 milyon euro'ya aldığı oyuncu için 10 milyon euro istedi.
Vitor Hugo: 10 milyon euro'dan görüşmelere başladık. Rakam en düşük 8 milyon euro... imkansız.
Manoel: İlk görüşme 7.5 milyon euro'dan açıldı. Devam etmedik.
Ezequie Munoz: Genoa 5 milyon euro ve Sinan Gümüş'ü istedi. Devam etmedik.
Rafael Toloi: 6 milyon euro'dan aşağı inilmedi...
Lucas Mendes: 4 milyon euro'ya inilebilir. Ama raporlar olumsuz.
Gil: 5-6 milyon euro'ya alınabilir. Kiralama ihtimalimiz var.
Jardel: 2-3 milyon euro aralığında alabiliriz. Kiralanabilir.
Aderlan Santos: Valencia 5 milyon euro istiyor. Kiralanabilir.
Kacheridi: 2 milyon euro verip alabiliriz. Ama oyuncu sezon sonunu beklemek istiyor.
Rhodolfo: Beşiktaş'tan ayrılmak istemiyor.