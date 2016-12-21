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İşte Galatasaray'ın transfer etmek istediği isim

İspanyol spor gazetesi AS'ın Şili temsilcisi Leopoldo Iturra, Galatasaray'ın Eduardo Vargas'la ilgilendiğini söyledi.


21 Aralık 2016 17:45


Galatasaray’ın transfer listesinde yer alan hücum oyuncularından Eduardo Vargas, Hoffenheim yönetimine baskı yapıyor. Hoffenheim ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki golcünün, sarı-kırmızılı takımda kiralık oynayacağı ifade edildi. Bu sezon Bundesliga'da sadece 5 maçta forma giyen ve fazla forma şansı bulamayan Vargas'ın İstanbul'da kendini göstermek istediği kaydedildi.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Iturra, "Vargas için çok fazla detaya sahip değiliz. Kiralık olarak mı gelecek bilmiyorum. Galatasarayy ilgileniyor net şekilde biliyorum. Galatasaray Vargas için güzel bir opsiyon, takımında forma giyemiyor, Şili Milli Takımında oynayabilmesi için Galatasaray'ı tercih edebilir. Galatasaray oyuncuyla ilgileniyor ve kulüpler anlaşırsa bu transfer gerçekleşecektir" dedi.

Eduardo Vargas kimdir?

Eduardo Vargas, 27 yaşında ve sağ kanat bölgesinde forma giyiyor. Şilili oyuncu aynı zamanda forvet bölgesinde de oynuyor. Takımıyla 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Eduardo Vargas, 6 maça çıktı ve gol ya da asist gerçekleştiremedi.

 

Etiket: Son dakika transfer Galatasaray, Eduardo Vargas, flaş



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