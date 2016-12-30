İşte Beşiktaş'ın en hırçınları

30 Aralık 2016 14:40

Spor Toto Süper Lig'in 16 haftalık ilk bölümünü 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetin ardından 35 puanla ikinci sırada tamamlayan Beşiktaş'ın futbolcuları 1 kırmızı, 33 de sarı kart gördü.

Siyah-beyazlı ekipte tek kırmızı kartı Necip Uysal görürken, savunma oyuncusu Dusko Tosic ise 5 kez sarı kartla cezalandırıldı.

Necip ayrıca, 16 haftalık periyodu 2 sarı kartla tamamladı. Siyah-beyazlılarda Ricardo Quaresma, Marcelo Guedes ve Adriano Correia dörder sarı kartla cezalı duruma düştü.

Atiba Hutchinson, gördüğü 3 sarı kartla, ilk bölümü ceza sınırında tamamlarken, hakemler, Atınç Nukan ve Gökhan Gönül'e ikişer sarı kart gösterdi. Siyah-beyazlı ekipte Andreas Beck, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Gökhan İnler, Tolga Zengin, Olcay Şahan ve Tolgay Arslan ise birer kez sarı kart gördü.

- Kart görmeyenler

Beşiktaş'ta ilk bölümü 7 futbolcu kart görmeden tamamladı.

Siyah-beyazlılarda Anderson Talisca, Cenk Tosun, Fabricio Agosto Ramirez, Vincent Aboubakar, Kerim Frei, Ömer Şişmanoğlu ve Aras Özbiliz, 16 haftalık ilk bölümde hakemlerden hiç kart görmedi.

- Geçen sezona göre kart sayısı azaldı

Siyah-beyazlı ekip geçen sezonun aynı dönemine göre daha sakin bir süreç geçirdi.

Beşiktaşlı futbolcular, geçen sezonun aynı döneminde 1 kırmızı, 36 sarı kart görmüştü.

- Kart raporu

Beşiktaşlı futbolcuların Süper Lig'de sezonun 16 haftalık ilk bölümünde gördüğü kartlar şöyle:

Futbolcu Maç Sarı Kart Kırmızı Kart

Necip Uysal 8 2 1

Dusko Tosic 13 5 -

Ricardo Quaresma 14 4 -

Marcelo Guedes 15 4 -

Adriano Correia 13 4 -

Atiba Hutchinson 14 3 -

Atınç Nukan 3 2 -

Gökhan Gönül 12 2 -

Andreas Beck 9 1 -

Caner Erkin 6 1 -

Gökhan İnler 8 1 -

Oğuzhan Özyakup 11 1 -

Olcay Şahan 11 1 -

Tolga Zengin 2 1 -

Tolgay Arslan 15 1 -

Cenk Tosun 16 - -

Fabricio Agosto Ramirez 14 - -

Kerim Frei 6 - -

Luiz Rhodolfo 5 - -

Ömer Şişmanoğlu 8 - -

Vincent Aboubakar 14 - -

Aras Özbiliz 1 - -

Anderson Talisca 6 - -