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İşte Beşiktaş'ın en hırçınları

Beşiktaş'ta tek kırmızı kartı Necip Uysal görürken, Tosic 5 kez sarı kartla cezalandırıldı.


30 Aralık 2016 14:40


Spor Toto Süper Lig'in 16 haftalık ilk bölümünü 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetin ardından 35 puanla ikinci sırada tamamlayan Beşiktaş'ın futbolcuları 1 kırmızı, 33 de sarı kart gördü.

Siyah-beyazlı ekipte tek kırmızı kartı Necip Uysal görürken, savunma oyuncusu Dusko Tosic ise 5 kez sarı kartla cezalandırıldı.

Necip ayrıca, 16 haftalık periyodu 2 sarı kartla tamamladı. Siyah-beyazlılarda Ricardo Quaresma, Marcelo Guedes ve Adriano Correia dörder sarı kartla cezalı duruma düştü.

Atiba Hutchinson, gördüğü 3 sarı kartla, ilk bölümü ceza sınırında tamamlarken, hakemler, Atınç Nukan ve Gökhan Gönül'e ikişer sarı kart gösterdi. Siyah-beyazlı ekipte Andreas Beck, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Gökhan İnler, Tolga Zengin, Olcay Şahan ve Tolgay Arslan ise birer kez sarı kart gördü.

- Kart görmeyenler

Beşiktaş'ta ilk bölümü 7 futbolcu kart görmeden tamamladı.

Siyah-beyazlılarda Anderson Talisca, Cenk Tosun, Fabricio Agosto Ramirez, Vincent Aboubakar, Kerim Frei, Ömer Şişmanoğlu ve Aras Özbiliz, 16 haftalık ilk bölümde hakemlerden hiç kart görmedi.

- Geçen sezona göre kart sayısı azaldı

Siyah-beyazlı ekip geçen sezonun aynı dönemine göre daha sakin bir süreç geçirdi.

Beşiktaşlı futbolcular, geçen sezonun aynı döneminde 1 kırmızı, 36 sarı kart görmüştü.

- Kart raporu

Beşiktaşlı futbolcuların Süper Lig'de sezonun 16 haftalık ilk bölümünde gördüğü kartlar şöyle:

Futbolcu Maç Sarı Kart Kırmızı Kart
Necip Uysal 8 2 1
Dusko Tosic 13 5 -
Ricardo Quaresma 14 4 -
Marcelo Guedes 15 4 -
Adriano Correia 13 4 -
Atiba Hutchinson 14 3 -
Atınç Nukan 3 2 -
Gökhan Gönül 12 2 -
Andreas Beck 9 1 -
Caner Erkin 6 1 -
Gökhan İnler 8 1 -
Oğuzhan Özyakup 11 1 -
Olcay Şahan 11 1 -
Tolga Zengin 2 1 -
Tolgay Arslan 15 1 -
Cenk Tosun 16 - -
Fabricio Agosto Ramirez 14 - -
Kerim Frei 6 - -
Luiz Rhodolfo 5 - -
Ömer Şişmanoğlu 8 - -
Vincent Aboubakar 14 - -
Aras Özbiliz 1 - -
Anderson Talisca 6 - -



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