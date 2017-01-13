13 Ocak 2017, Cuma
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İşte Aslan'ın transferdeki hedefleri

Galatasaray'da Ahmet Çalık transferinin ardından stopere bir yabancı alınması bekleniyor.


13 Ocak 2017 15:51

Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılıların forvet ve bir stoper transferi yapılması bekleniyor.

Palmeiraslı Vitor Hugo’dan yüksek maliyeti yüzünden vazgeçildi, ancak Brezilya’dan bir defans oyuncusunun transferi tamamlanmak üzere.

Galatasaray'ın ilgilendiği isim Sao Paulo’da top koşturan Maicon Pereira Roque. Uzun yıllar Porto’da forma giyen 28 yaşındaki futbolcuyla ilgili temasların olumlu gittiği bildiriliyor. Hava hakimiyeti ile dikkat çeken Sambacı, stoper dışında sağbek olarak da görev yapabiliyor.

Forvet bölgesi içinse İsveç ekiplerinden Djurgardens'ta forma giyen Michael Olunga öne çıkıyor. Djurgardens formasıyla bu yıl çıktığı 27 maçta 11 gol atan Kenyalı milli futbolcu, başarılı bir grafik çiziyor.

Lukas Podolski'nin takımdan ayrılmaması halinde Michael Olunga transferinden vazgeçilecek.

Etiket: Lukas Podolski çinMaicon Pereira Roque Michael Olunga Palmeiras Vitor Hugo Sao Paulo


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