23 Aralık 2016 01:00

Hollandalı teknik adam Brezilyalı golcüyü Trabzonspor deplasmanında ilk 11'de sahaya sürüp, Volkan Şen'i kulübeye çekmenin planlarını da yapıyor. Fernandao'nun forvetin ucunda forma giymesi durumunda Sow'un kanatta görev alması da planlar arasında. Advocaat'ın Sow'lu forvet formülünü Trabzon'da sahaya sürmesi, Fernandao'yu ise gidişata göre değerlendirmesi daha yüksek ihtimal.

ÇETİNKAYA'DAN ADVOCAAT'A EN GERGİN DERBİMİZ

Fenerbahçe'de genel menajer Hasan Çetinkaya, Dick Advocaat ile bir toplantı yaptı. Trabzon’daki maçların gerginliğini anlattı. Advocaat, Beşiktaş ve Galatasaray ile oynadıklarını Trabzonspor maçının ne kadar gergin olabileceğini sordu. Çetinkaya'nın cevabı ise, "zaman zaman iki maçın toplamından çok daha fazla gergin olabilir" oldu