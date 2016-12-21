İstanbul Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Rusya'nın Dinamo Moskova ekibine 3-1 yenildi.
Karşılaşma öncesinde, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesi dolayısıyla saygı duruşunda bulunuldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor Takımı, maça üzerinde Karlov'un fotoğrafı ile "Acınız acımızdır, sizinle yastayız" yazısının bulunduğu tişörtlerle çıktı.
Salon: Haldun Alagaş
Hakemler: Anti Huhtaniska (Finlandiya), Vladimir Simonovic (Sırbistan)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Kadir Cin, Özkan Hayırlı, Rouzier, Marechal, Matic, Arslan Ekşi (Burak Mert, Coskovic, Price, Antanovich)
Dinamo Moskova: Markin, Filippov, Bakun, Berezhko, Shcherkinin, Grankin (Ermakov, Ostepenko, Ilinykh, Kruglov, Antipkin)
Setler: 25-19, 18-25, 18-25, 22-25
Süre: 112 dakika (29, 26, 27, 30)