23 Aralık 2016, Cuma
> Voleybol > İstanbul Büyükşehir Belediyespor kaybetti

İstanbul Büyükşehir Belediyespor kaybetti

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Rusya'nın Dinamo Moskova ekibine 3-1 yenildi.


21 Aralık 2016 22:22


İstanbul Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Rusya'nın Dinamo Moskova ekibine 3-1 yenildi.

Karşılaşma öncesinde, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesi dolayısıyla saygı duruşunda bulunuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Takımı, maça üzerinde Karlov'un fotoğrafı ile "Acınız acımızdır, sizinle yastayız" yazısının bulunduğu tişörtlerle çıktı.

Salon: Haldun Alagaş

Hakemler: Anti Huhtaniska (Finlandiya), Vladimir Simonovic (Sırbistan)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Kadir Cin, Özkan Hayırlı, Rouzier, Marechal, Matic, Arslan Ekşi (Burak Mert, Coskovic, Price, Antanovich)

Dinamo Moskova: Markin, Filippov, Bakun, Berezhko, Shcherkinin, Grankin (Ermakov, Ostepenko, Ilinykh, Kruglov, Antipkin)

Setler: 25-19, 18-25, 18-25, 22-25

Süre: 112 dakika (29, 26, 27, 30)

 

Kaynak: A.A.

Etiket: istanbul büyükşehir belediyespor, dinamo moskova



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Ryan Babel gerginliği bastı!

Ryan Babel gerginliği bastı!

Şampiyonlar Ligi finali, Vodafone Arena'ya geliyor

Şampiyonlar Ligi finali, Vodafone Arena'ya geliyor

Caceres transferinde Muslera devreye girdi

Caceres transferinde Muslera devreye girdi

Sosa transferinde son dakika

Sosa transferinde son dakika


İşte Advocaat'ın B planı!
Talisca'dan müjde!
Cavanda ve Josue için 'yetersiz' raporu
Gomez'i 'Gelde UEFA'yı kaldıralım' diye ikna edecek
Kicker: Mathias Sammers, Galatasaray'a gidiyor
Bruma'dan Galatasaray'a kötü haber

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Ryan Babel gerginliği bastı!


EN ÇOK OKUNANLAR
Menemen - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Menemen - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? - Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam Menemen Belediyespor i...
Galatasaray'a menajerinden sürpriz Jonathas teklifi Galatasaray'a menajerinden sürpriz Jonathas teklifi - Kolbeinn'in yerine Edu Vargas ile anlaşan ve Şilili golcü...
Beşiktaş, Venezuela'nın Messi'sini alıyor Beşiktaş, Venezuela'nın Messi'sini alıyor - AS'ın Güney Amerika versiyonu Beşiktaş için Venezuela'nın...
Oumar Niasse, Trabzonspor yolunda Oumar Niasse, Trabzonspor yolunda - Everton'a kulüp tarihinin en pahalı üçüncü oyunsu olarak ...
10 numara için bir aday daha: Robin Quaison 10 numara için bir aday daha: Robin Quaison - Fenerbahçe'de 10 numara adaylarının ardı arkası kesilmiyo...
21 Aralık Çarşamba Şans Topu sonuçları 21 Aralık Çarşamba Şans Topu sonuçları - Milli Piyango İdaresi 21 Aralık 2016 şans topu çekilişind...
Martin Caceres için korkutan rakam Martin Caceres için korkutan rakam - Galatasaray'da stoper transferi için gündeme gelen isimle...
Çinliler Moussa Sow için çıldırdı Çinliler Moussa Sow için çıldırdı - Fenerbahçe'de eski günlerini hatırlatan Moussa Sow kıymet...
Galatasaray'da Dorin Rotariu heyecanı Galatasaray'da Dorin Rotariu heyecanı - Adı Galatasaray ile anılan Dorin Rotariu, sarı-kırmızılı ...
İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı Başakşehir mi? İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı Başakşehir mi? - İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mustafa Saral...