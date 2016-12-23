İspanya Kral Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

23 Aralık 2016 18:17

İspanya Kral Kupası'nda 1/16 turu eşleşmeleri belli oldu. Lig lideri Real Madrid, üçüncü sıradaki Sevilla ile karşılaşacak. Barcelona'ya ise zorlandığı bir rakip, Athletic Bilbao çıktı. Athletic Bilbao, geçen sezonun başındaki Süper Kupa randevusunda Barcelona'yı 4-0 mağlup etmişti. Athletic Bilbao karşısında son beş randevuda gülen taraf olan Barcelona, ondan önceki 15 randevuda 8 galibiyet alabilmişti.

4 ve 11 Ocak'taki randevularda eşleşmeler şöyle:

Las Palmas - Atletico Madrid

Alcorcon - Cordoba

Athletic Bilbao - Barcelona

Real Madrid - Sevilla

Real Sociedad - Villarreal

Deportivo La Coruna - Alaves

Valencia - Celta Vigo

Osasuna - Eibar