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İspanya Kral Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

İspanya Kral Kupası'nda Real Madrid lig üçüncüsü Sevilla ile, Barcelona da son dönemde çok zorlandığı, geçen sezon Süper Kupa'da 4-0 yenildiği Athletic Bilbao ile eşleşti.


23 Aralık 2016 18:17


İspanya Kral Kupası'nda 1/16 turu eşleşmeleri belli oldu. Lig lideri Real Madrid, üçüncü sıradaki Sevilla ile karşılaşacak. Barcelona'ya ise zorlandığı bir rakip, Athletic Bilbao çıktı. Athletic Bilbao, geçen sezonun başındaki Süper Kupa randevusunda Barcelona'yı 4-0 mağlup etmişti. Athletic Bilbao karşısında son beş randevuda gülen taraf olan Barcelona, ondan önceki 15 randevuda 8 galibiyet alabilmişti.

4 ve 11 Ocak'taki randevularda eşleşmeler şöyle:

Las Palmas - Atletico Madrid
Alcorcon - Cordoba
Athletic Bilbao - Barcelona
Real Madrid - Sevilla
Real Sociedad - Villarreal
Deportivo La Coruna - Alaves
Valencia - Celta Vigo
Osasuna - Eibar

Etiket: İspanya Kral Kupası



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