İspanya Kral Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

İspanya Kral Kupası'nda 1/16 turu eşleşmeleri belli oldu. Lig lideri Real Madrid, üçüncü sıradaki Sevilla ile karşılaşacak. Barcelona'ya ise zorlandığı bir rakip, Athletic Bilbao çıktı. Athletic Bilbao, geçen sezonun başındaki Süper Kupa randevusunda Barcelona'yı 4-0 mağlup etmişti. Athletic Bilbao karşısında son beş randevuda gülen taraf olan Barcelona, ondan önceki 15 randevuda 8 galibiyet alabilmişti.
4 ve 11 Ocak'taki randevularda eşleşmeler şöyle:
Las Palmas - Atletico Madrid
Alcorcon - Cordoba
Athletic Bilbao - Barcelona
Real Madrid - Sevilla
Real Sociedad - Villarreal
Deportivo La Coruna - Alaves
Valencia - Celta Vigo
Osasuna - Eibar