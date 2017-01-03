03 Ocak 2017 01:02

Giresunspor daha önce Gençlerbirliği, Manisaspor, Antalyaspor, Balıkesirspor, Mersin İdman Yurdu, Trabzonspor ve Al-Ahli'de oynayan ve Kardemir Karabükspor ile sözleşmesi bulunan Isaac Promise 6 aylığına renklerine bağladı.

Chelsea’nin alt yapısında yetişen Isaac Promise ülkesinin milli takımında da forma giydi.

Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, yaptığı açıklamada, kulübün hedefleri doğrultusunda isabetli transferler yapacaklarını söyledi.

Bozbağ, “ Giresunspor’un hedeflerine, koşullarına ve aile ortamına katkı sağlayacak bir oyuncu olduğunu düşündüğümüz Isaac Promise ile 6 aylığına anlaşmaya vardık” dedi.