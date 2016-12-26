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İrfan Can Kahveci Başakşehir'de

Başakşehir Kulübü, genç futbolcu İrfan Can Kahveci ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.


26 Aralık 2016 20:46


Başakşehir Kulübü, genç futbolcu İrfan Can Kahveci ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Başakşehir devre arası ilk transferinde 21 yaşındaki İrfan Can Kahveci ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Futbola 7 yaşında Gençlerbirliği Futbol Okulu’nda başlayan İrfan Can, Fuat Çapa döneminde Gençlerbirliği ile profesyonelliğe geçiş sözleşmesi imzaladı ve 2012-2013 sezonunda Gençlerbirliği A2 takımında düzenli olarak forma giymeye başladı. Gençlerbirliği A Takımı’yla da, 27 Nisan 2012’de, Türkiye Kupası mücadelesinde ilk kez Kayserispor’a karşı maçın son 5 dakikasında forma giyen İrfan, 2013-2014 sezonunda tecrübe kazanması için Gençlerbirliği’nin altyapı takımı olan Hacettepe’ye gönderildi. Burada 34 maçta 4 gol kaydeden ve 2013-2014 sezonu sonunda Hacettepe’nin 2. Lig’e yükselmesine katkıda bulunan İrfan Can, 2014-2015 sezonu başında Gençlerbirliği A Takımı kadrosuna alındı.

Kaynak: İHA

Etiket: başakşehir, irfan can kahveci



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