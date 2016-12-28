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İlk yarı sona eriyor!

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde heyecan, 15. hafta maçlarıyla sürecek.


28 Aralık 2016 14:00


Türk temsilcileri Anadolu Efes, Darüşşafaka Doğuş, Fenerbahçe ve Galatasaray Odeabank'ın mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde, yarın ve 30 Aralık Cuma günü yapılacak 8 karşılaşmayla normal sezonun ilk yarısı tamamlanacak.

Organizasyonda 7 galibiyeti bulunan Anadolu Efes, yarın İspanya'nın Real Madrid takımını ağırlayacak. Abdi İpekçi Arena'nın ev sahipliği yapacağı mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Geçen hafta lider CSKA Moskova'yı deplasmanda mağlup ederek galibiyet sayısını 9'a çıkartan Fenerbahçe, yarın Yunan ekibi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, TSİ 22.00'de başlayacak maçta rakibine Barış ve Dostluk Salonu'nda konuk olacak.

Ligde geride kalan 14 haftada rakiplerine 4 kez üstünlük kurabilen Galatasaray Odeabank, 30 Aralık Cuma günü Alman temsilcisi Brose Bamberg'i konuk edecek. Abdi İpekçi Arena'da yapılacak müsabaka, saat 20.00'de oynanacak.

Arka arkaya 3 maçını kazanan 8 galibiyetli Darüşşafaka Doğuş, haftanın son mücadelesinde İspanyol temsilcisi Barcelona Lassa'ya konuk olacak. TSİ 23.00'de başlayacak maça, Palau Blaugrana ev sahipliği yapacak.

THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın

20.00 Anadolu Efes - Real Madrid (İspanya)

21.00 Kızılyıldız MTS (Sırbistan) - CSKA Moskova (Rusya)

22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Fenerbahçe

22.45 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - Zalgiris (Litvanya)

23.00 Baskonia (İspanya) - Maccabi FOX (İsrail)

30 Aralık Cuma

19.00 Unics Kazan (Rusya) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan)

20.00 Galatasaray Odeabank - Brose Bamberg (Almanya)

23.00 Barcelona Lassa (İspanya) - Darüşşafaka Doğuş

Etiket: Euroleague



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