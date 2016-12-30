İLK DEVRENİN PANORAMASI

TÜM "EN"LER

En fazla gol atan: FB (34), Başakşehir (31)

En az gol atan: Akhisar (11), TS (12)

En az gol yiyen: Başakşehir (11), Fenerbahçe, Gençlerbirliği (12)

En fazla gol yiyen: Alanya (31), Ç.Rize, Gaziantep (27)

En fazla galip gelen: Başakşehir,BJK,GS (10), FB(9)

En az galip gelen: Adana (2)

En fazla mağlup olan: Gaziantep (11), Kayseri, Adana (10)

En az mağlup olan: Ligin tek namağlup takımı BAŞAKŞEHİR.. BJK(1), Osmanlı (2)

En fazla beraberlik alan: Osmanlı (8), Gençlerbirliği (7)

En az beraberlik alan: Gaziantep (2)

En iyi averaj; FB (+22), Başakşehir (+20)

En kötü averaj; Adana (-14), Ç.Rize, Kayseri, Gaziantep (-12) (ilk devre ligin uzak ara son 4 sırasını neden oluşturduklarını bu istatistikten daha iyi anlıyoruz)

En fazla kırmızı kart gören takım: Gaziantep (5), Karabük (4)

En az kırmızı kart gören takım: Hiç kırmızı kart görmeyen tek takım Galatasaray.. BJK(1)

En fazla sarı kart gören takım: TS(53), Karabük (47)

En az sarı kart gören takım: Bursa (31), Başakşehir, BJK (33)

İLK DEVRENİN TAKIMI; BAŞAKŞEHİR.

İLK DEVRENİN TEKNİK DİREKTÖRÜ; ABDULLAH AVCI ( Başakşehir) RIZA ÇALIMBAY (Antalya) (Ligin 5. Haftasında hiç galibiyeti olmayan ve 1 puanı olan Antalyaspor' u aldı devre arasında 22 puanla 11. sıraya yerleştirdi.

İLK DEVRENİN FUTBOLCUSU; EMRE BELÖZOĞLU.

Gol Krallığı; Cenk (BJK) 10 gol, R.Bajic ( KONYA) 8 gol.

Asist krallığı; Lens (FB) Sneijder (GS) 8 asist.

Altın Eldiven; 16 maçta 11 gol yiyen ve maç başı 0.68 ortalama tutturan Volkan Babacan (Başakşehir) 1. 14 maçta 10 gol yiyen ve 0.71 ortalama tutturan Fabri (BJK) 2. son aldı.

ALTIN KARMA (4-2-3-1)

Muslera (GS)

Marcelo (BJK)

Skeirtel (FB)

Skubic (Konya)

Pinto (Osmanlı)

Atiba (BJK)

Emre (Başakşehir)

Lens (FB)

Bruma (GS)

Sneijder (GS)

Sow (FB)

GÜMÜŞ KARMA (4-4-2)

Karcemarskas (Osmanlı)

Kjaer (FB)

Ahmet Çalık (Gençlerbirliği)

Vrsajevic (Osmanlı)

Tosic (BJK)

Serdar Gürler (Gençlerbirliği)

Cengiz Ünder (Başakşehir)

Batalla ( Bursa)

Mehmet Topal (FB)

R.Bajic ( Konya)

Eto'o (Antalya)

Kadroya sığdıramadığımız çıkış yapan ve dikkatimizi çeken oyuncular..

Harun (Bursa)

Fabri (BJK)

Poko, R.Traure (Karabük)

Titi, Castro (Kasımpaşa)

A.Umar, Musa Çağıran (Osmanlı)

Volkan Demirel, De Souza (FB)

Candeias, Emre Akbaba (Alanya)

Okay, Yusuf Erdoğan (TS)

Deniz (Kayseri)

Volkan Babacan, Mehmet Battal (Başakşehir)

Hopf, İrfan Can, Aydın, Selçuk Şahin, Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği)

GELELİM 2. DEVRE İÇİN YORUM VE TAHMİNLERİME..

-Başakşehir de Emre Belözoğlu bir kaç maç kaçıracağı sakatlık yaşamazsa takımı ile şampiyonluk yarışının sonuna kadar içinde bulunacaktır.

-Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Avrupa maçlarında yıpranma olasılıklarının yüksek olabileceğini yarışı mutlaka kovalayacaklarını ama erken elenmeleri ( ki İnşallah böyle bir şey olmaz, finali görürüz) halinde yarışta daha avantajlı olacaklarını özellikle bu avantajın puan durumunda daha önde olan Beşiktaş için daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Aksini iddia edenler için ise geçen sene Braga-Fenerbahçe maçından sonra ki Fenerbahçe'nin atlatamadığı travmayı ve kaçan şampiyonluğu hatırlatmak isterim.

-Galatasaray da ise takıma mutlaka ama mutlaka Urfaliji etkisi yapacak bir stoper transferi yapılmalı. Bu transfer gerçekleşirse daha önce şampiyonluk şansını çok az gördüğüm sarı kırmızılıların özellikle kırılgan yapılı oyuncularının ilk 4-5 hafta yarıştan kopmazlarsa bu şansı da son 7-8 haftaya kadar devam ettirip finallerin takımı hüvviyetiyle bir sürprize imza atarak rakiplerinin de yukarı da belirttiğim handikaplarını göz önüne alırsak ipi yeniden göğüsleyebilecegini düşünüyorum.

-Bu 4 takımın ardından sıralanan Osmanlı, Bursa, Konya için ise farklı bir senaryo beklemiyorum yine kendi aralarında ardarda sıralanacaklardır.

-Gaziantep'in İbrahim Üzülmez ile yenilmesi zor bir takım hüvviyetine bürüneceğini ve çıkış yakalayıp düşme potasından kurtulacağını düşünüyorum.

- Kasımpaşa yukarıda kalmak istiyorsa mutlaka kaleci ve kaliteli bir golcü transferi yapmak zorunda aksi takdirde onlar için 2. devre sıkıntılı geçebilir.

-Düşüş beklediğim takım gümüş kadroya 2 oyuncusunu koyduğum, dikkat çeken oyuncu listemde 5 isminin bulunduğu takım olan Gençlerbirliği. İlk devre sonunda topladığı 22 puanın deyim yerindeyse 2. devre ekmeğini yiyecektir. Şu an bulunduğu 8. sıranın daha altında ligi tamamlayacağını tahmin ediyorum. Sebebi mi? İlk devre bu takım İbrahim Üzülmez' in takımıydı 2.devre ise tamamen Ümit Özat'ın takımı olacak!

Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Şehit haberleri almadığımız, saygı duruşu yapmadığımız maçlar ve haftalar geçirmek ümidiyle Allah'a emanet olun.