06 Ocak 2017, Cuma
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İlhan Mansız'ın sevgilisini kızı olarak servis ettiler

Bazı internet siteleri 2017 Survivor Ünlüler takımında yer alan eski futbolcu İlhan Mansız'ın sevgilisi Celina'yı kızı olarak servis ederek büyük bir skandala imza attı.


06 Ocak 2017 15:20

Eski futbolcu İlhan Mansız, Survivor öncesi vaktinin tamamını kızı ve sevgilisine ayırıyor.

FOTOĞRAFLARI YAYINLANDI

Bazı internet sitelerinde 2017 Survivor Ünlüler takımında yer alan eski futbolcu İlhan Mansız'ın sarışın - mavi gözlü bir güzelle fotoğrafları yayınlandı.

SEVGİLİSİNİ KIZI DİYE VERDİLER

Haber "İşte İlhan Mansız'ın kızı" başlığı ile verildi. Ancak söz konusu hanımefendi İlhan Mansız'ın 13 yaşındaki kızı değil, sevgilisi Celina çıktı.

 

İlhan Mansız, kızı ve sevgilisinin yer aldığı kare...

VAKTİNİN TAMAMINI SEVGİLİSİ VE KIZINA AYIRIYOR

Adaya gitmesine sayılı günler kalan Mansız, vaktinin tamamını sevgilisi ve kızı ile geçiriyor.

SOSYAL MEDYAYI AKTİF KULLANIYOR

İlhan Mansız, çektiği romantik fotoğrafları da sık sık Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşıyor.

İşte İlhan Mansız'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar;


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