İlhan Mansız'ın sevgilisini kızı olarak servis ettiler

Eski futbolcu İlhan Mansız, Survivor öncesi vaktinin tamamını kızı ve sevgilisine ayırıyor.
FOTOĞRAFLARI YAYINLANDI
Bazı internet sitelerinde 2017 Survivor Ünlüler takımında yer alan eski futbolcu İlhan Mansız'ın sarışın - mavi gözlü bir güzelle fotoğrafları yayınlandı.
SEVGİLİSİNİ KIZI DİYE VERDİLER
Haber "İşte İlhan Mansız'ın kızı" başlığı ile verildi. Ancak söz konusu hanımefendi İlhan Mansız'ın 13 yaşındaki kızı değil, sevgilisi Celina çıktı.
İlhan Mansız, kızı ve sevgilisinin yer aldığı kare...
VAKTİNİN TAMAMINI SEVGİLİSİ VE KIZINA AYIRIYOR
Adaya gitmesine sayılı günler kalan Mansız, vaktinin tamamını sevgilisi ve kızı ile geçiriyor.
SOSYAL MEDYAYI AKTİF KULLANIYOR
İlhan Mansız, çektiği romantik fotoğrafları da sık sık Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşıyor.
İşte İlhan Mansız'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar;