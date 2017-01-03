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İlhan Cavcav: Bu işten ben vazgeçtim

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav Ahmet Çalık'ı transfer etmekten vazgeçti. Galatasaray ile görüştüklerini dile getiren Cavcav, Çalık'ı İstanbul'a göndermeyeceğini açık bir şekilde dile getirdi.


03 Ocak 2017 19:47


Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Gençlerbirliği forması giyen Ahmet Çalık transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Ankara temsilcisine 3 milyon euro teklif eden sarı kırmızılı takımın bu teklifini reddeden Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav A Spor'a şu açıklamaları yaptı:

Galatasaray ile görüştük, bu iş bitti" diyen Cavcav, "3 milyon Euro da 4 milyon Euro da verseler biz bu oyuncuyu İstanbul'a göndermeyeceğiz. Beşiktaş da devrede değil. Galatasaray'a bir kırgınlığım yok. Geldiler, pazarlık aşaması oldu. İkinci partide yine konuştuk. İstediğimiz rakamları vermediler. Bu işten ben vazgeçtim.

Kaynak: A Spor

Etiket: ilhan cavcav, ahmet çalık, galatasaray



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