30 Aralık 2016, Cuma
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İlhan Cavcav, Ahmet Çalık için ne kadar istedi?

Stoper arayan Galatasaray gözünü G.Birliği'nin milli oyuncusu Ahmet Çalık'a dikti.


30 Aralık 2016 00:49


İlhan Cavcav, Çalık için kapıyı 5 milyon euro'dan açarken, takas teklifini ise kabul etmedi. Berk Ünsal, Emrah Başsan, Luis Cavanda, Cem Karacan ve Umut Gündoğan gibi isimleri üzerinden görüşme konusu bile olamayacağını aktardi.

Ahmet Çalık'ı Galatasaray'a ancak 2 milyon euro'nun üzerine Tolga Ciğerci ve Sinan Gümüş'ü verirlerse kabul edeceğini iletti. Çalık görüşmeleri tıkanırken, Başkan Dursun Özbek'in Cavcav'ı Ankara'da bizzat ziyaret edeceği bildirildi.

Ahmet Çalık kimdir?

Ahmet Yılmaz Çalık (d. 26 Şubat 1994, Yenimahalle, Ankara), Türk millî defans oyuncusu. Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola 2004 yılında Gençlerbirliği altyapısında başlayan Ahmet, 2011'in yaz mevsiminde profesyonel olup a takımına yükseldı. A takımın sezon hazırlık kamplarına, bazı antremanlara ve resmî müsabakalarna a takımı ile çıksa da ilk sezonunda Gençlerbirliği'nin A2 takım'da görev yaptı.

Aynı sezon sadece 3 Türkiye Kupası maçında sahada yer aldı. 2012-13 sezonunda, 21 Nisan 2013'te Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig maçında ilk kez a takım forması giyen Ahmet, kendi mevkiisinde oynayan Ante Kulušic'in ve Debatik Curri'nin sakatlığı nedeniyle kendine ilk on birde yer bularak defansın ortasında sahaya çıktı. Bu maçta gösterdiği performansla 2-0'lık galibiyete katkı sağlayan futbolcular arasına girince sonraki 4 lig maçında da ilk on birde genç yaşına rağmen forma fırsatı bulup toplamda 5 lig maçında forma giydi. Ahmet, 30 top kesme 40 kez de rakip atak durdurma performansıyla oynadı. Savunmada sadece bir top kaybı yapan Ahmet maç başına 57 pas ortalamasıyla oynadı.

2013-2014 sezonunun devre arasında, Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu'nun 14 Ağustos 2013 tarihindeki toplantısında yürürlüğe koyduğu "Genç Futbolcu Teşvik Sistemi"ne göre, Spor Toto Süper Lig'de 1,170 dakika sahada kalma başarısı gösteren Ahmet Yılmaz Çalık, kulübüne 150 bin lira kazandırdı.

Millî takım kariyeri

17 yaş altı millî takımdan itibaren sıklıkla millî takımlara çağrılan Ahmet, 3 kez Türkiye U-16, 14 kez Türkiye U-17, 6 kez Türkiye U-18 16 kez Türkiye U-19 ve 6 kez de Türkiye U-20 forması olmak üzere toplam 45 kez millî formayı giymiştır ve bu müsabakalarda 3 gol kaydetmiştir.

17 yaş altı millî takımla 2010 Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'na katılan Ahmet'in de yer aldığı Türkiye, yarı finalde İspanya tarafından elendi. 20 yaş altı millî takımla 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na katılan Ahmet, Son 16'ya kalma başarısını yakaladı. Türkiye 21 Yaş Altı Millî Futbol Takımı formasını da ilk kez 2009 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası elemeleri kapsamındaki Malta U-21 maçında giydi. Türkiye Millî Futbol Takımı formasını da ilk kez 17 Kasım 2015 tarihinde Yunanistan ile oynanan özel maçta giydi...

Kaynak: Fotospor

Etiket: Ahmet Çalık haberleri, son dakika Galatasaray transfer



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