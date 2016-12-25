25 Aralık 2016 19:01

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Karabükspor deplasmanda, Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu.

Kardemir Karabükspor teknik direktörü Igor Tudor Kayserispor maçı sonrası yayıncı kuruluşa çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"16 maça bakıldığında aleyhimize 7-8 penaltı çalındı. Hepsi de gol oldu. Bu inanılır gibi bir şey değil. Açıkçası ben yoruldum. Eğer bizim ligde olmamızı istemiyorlarsa bize net bir şekilde belirtsinler. Sonuçta biz burada eğlenmiyoruz. Hafta boyunca tüm oyuncularımız sıkı bir şekilde çalışıyor. "