İddaa şampiyonluk oranları güncellendi

19 Ocak 2017 17:00

Spor Toto Süper Lig'de 17. haftanın ardından şampiyonluk oranlarında güncelleme yapıldı.

İddaa Risk Yönetimi, Osmanlıspor deplasmanından galibiyetle ayrılan Beşiktaş'a 1.80 oran verirken, Siyah-Beyazlılar'ı şampiyonluk yolunda favori göstermeye devam etti.

Sahasında Kayserispor'u 5-0'lık skorla mağlup eden Başakşehir'in oranı ise değişmedi. Abdullah Avcı ve öğrencilerinin şampiyon olmasına 3.00 oran verildi.

Konyaspor deplasmanında Sabri Sarıoğlu'nun golüyle galip gelen Galatasaray'ın oranında değişim gözlendi. Sarı-Kırmızılılar'ın şampiyonluk olma oranı 4.60'tan 3.75'e düşürüldü.

Sahasında Adanaspor'la 2-2 berabere kalarak büyük yara alan Fenerbahçe'nin oranında ise artış yaşandı. Sarı-Lacivertliler'in oranı 4.50'den 5.25'e yükseldi.