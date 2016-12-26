27 Aralık 2016 01:19

Ekranların başladığı günden itibaren izleyenleri ekran başına kilitleyen dizisi İçerde bu akşam yayınlanan son bölümüyle oldukça hareketli dakikalar yaşattı. Heyecan seviyesi bir saniye bile bitmek bilmeyen İçerde dizisinde oldukça ilginç dakikalar yaşandı. Son bölümde Sarp’ın “Umut Patron” hamlesi hezimete uğradı. Ortalık bir anda toz dumana karıştı. Nefes kesen son bölümün ardından diziseverler 16. bölüm fragmanı için arama yapmaya başladılar. Peki, İçerde 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İçerde'nin 15. bölümü ile solukları kesilen izleyiciler, İçerde 16. Bölüm fragmanını merakla beklemeye başladı.

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Peki, İçerde dizisi 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İçerde 16. bölüm fragmanı yayınlandı...

Kenan İmirzalıoğlu, ''İçerde'' hayranı çıktı

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Ekranlara kısa bir süreliğine ara veren yakışıklı oyuncu, hangi projeleri takip ettiği sorusu üzerine 'İçerde' dizisinin hayranı olduğunu açıkladı. Oyuncu İmirzalıoğlu, "İçerde'yi yakından takip ediyorum. Güzel kurgusu olan bir proje. Hikâye de güzel akıyor" diye konuştu.

En son 'Karadayı' isimli dizide başrol oynayan Kenan İmirzalıoğlu, 3 sezondur ekranlarda ve beyaz perdede hiçbir projede rol almadı.

İçerde 15. bölüm 2. fragmanı

İçerde 15. bölümde neler oldu?

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği İçerde’nin başrollerinde; Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Mustafa Uğurlu, Bensu Soral, Damla Colbay, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alıyor.

“İçerde”nin 15. bölümünde; Sarp’ın “Umut Patron” hamlesi hezimete uğrar. Ortalık bir anda toz duman olmuştur. Hem Yusuf Müdür'ü hastaneye yetiştirmek hem de olay yerindeki delillerin bir şekilde ortadan kaldırılması gerekiyordur. Sarp olanlardan kendisini suçlu hisseder. Yusuf Müdür'ün vurulduğu Organize Şube'de duyulunca tüm ekip hastaneye gider. Mert, Yusuf Müdür'ün hastaneye yaralı olarak nasıl geldiğini ve tüm olanları merak ediyordur. Hastanenin kamera kayıtlarını almak ister ama hastane polisi buna yetkisi olmadığını bahane ederek görüntüleri vermez. Durumdan şüphelenen Mert bu duruma bir anlam veremez. Davut ve Minik, Alyanak’ı Sarı Hüsnü’nün mahallesinden kaldırırlar. Alyanak bu sefer yolun sonuna geldiğini düşünür. Celal, Melek’in Füsun’la görüştüğünü öğrenir ve çıldırır. Celal pişman olacağı bir hamle yapar.

İçerde 15. bölüm 1. fragman

İÇERDE DİZİNİN KONUSU

İçerde'de Polis Akademisi'nde okuyan Sarp (Çağatay Ulusoy) ve Mert (Aras Bulut İynemli) kardeş olduklarından habersiz birbirlerine rakip olurlar. Sarp, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürü Yusuf tarafından Polis Akademisi'nden mezun olmasına bir hafta kala polislikten atılır. Mezuniyet günü Yusuf'a silah çeken Sarp böylece daha önce hiç bilmediği yepyeni bir hayata adım atar. Bu yeni ve karanlık dünyada Sarp'ın en yakın düşmanı ise Akademi'nin diğer göz bebeği Mert olacaktır.

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiğ İçerde'nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini Uluç Bayraktar yaparken, senaryosunu Ertan Kurtalan ve Toprak Karaoğlu kaleme alıyor.

İÇERDE DİZİSİ OYUNCULARI

Çağatay Ulusoy (Sarp)

Son oynadığı dizisi Medcezir'de Yaman olarak tanıdığımız yakışıklı oyuncu yeni dizisindede Genç kitleye hitap edecek. Çağatay Ulusoy 23 Eylül 1990 İstanbul Doğumludur. 2010 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasından birinci olduktan sonra star olmuştur. 2011 yılında rol aldığı Adını Feriha Koydum dizisiylede Halk tarfından tanınmış ve sevilmiştir. Geçtiğimiz aylarda Delibal filmiyle herkes tarafından büyük ilgi görmüştür. Ayrıca Delibal filminde söylediği Uyu Aşkım şarkısıyla da en çok dinlenen şarkılar arasına girmeyi başardı.

Aras Bulut İynemli (Mert)

25 Ağustos 1990 İstanbul doğumlu yakışıklı oyuncu İstanbul Teknik Üniversitesi'nden uçak mühendisi mezunudur. Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde Mete Akarasu karakteriyle tanınmıştır. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Beyazıd karakteriyle çok konuşulmuştur. Oyuncu son olarak Maral dizisinde Hazal Kaya ile başrol oynamştır.

Bensu Soral (Melek)

2 Şubat 1991 Bursa doğumlu genç oyuncu bir diğer oyuncu Hande Soral'ın kız kardeşidir. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitimine devam etmektedir. Yol Ayrımı, Boynu Bükükler ve Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde rol almıştır.

Çetin Tekindor (Celal Duman)

16 Temmuz 1945 Sivas doğumlu usta oyuncu Zerrin Tekindor ile evlidir. Çetin Tekindor'un Hira isminde bir kızı bulunmaktadır. Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun olmuştur. Bilkent Üniversitesi tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Yılan Hikayesi, Bir İstanbul Masalı, Küçük Ağa, Asi, Deli Saraylı, Bir Çocuk Sevdim ve son olarak Karadayı dizisinde rol almıştır. Karadayı dizisinde Nazif Kara karakteriyle tanınmıştır.

Mustafa Uğurlu (Yusuf)

25 kasım 1955 Karaman doğumlu usta oyuncu Ahmet Uğurlu'nun kardeşidir. Kader, Bir Zamanlar Osmanlı, Galip Derviş, Düşler ve Umutlar gibi dizilerde rol almıştır.

Rıza Kocaoğlu (Davut)

19 Mart 1979 İzmir doğumlu yetenekli oyuncu Dokuz Eylül Üniversitesi'nde eğitimini tamamlamıştır. 1.70 boyunda 67 kilodadır. Karadayı dizisinde polis rolünde oynamıştır. Son olarak hala trt1 ekranlarında yayınlanmaya devam eden Filinta dizisinde Celal karakterini canlandırmıştır.

Damla Colbay (Eylem)

23 yaşındaki güzel oyuncu Hayat Mucizelere Gebe'de Hande Ataizi (Süheyla)'nın kızı İnci'yi rol oynayacak. İnci 20 yaşında hayat dolu geç bir kızdır. Küçük bi mahallede anneannesi ve annesiyle yaşamaktadır. Annesinin aksine hayatı daha gerçekci planlı programlı yaşayan İnci 18 yaşında Engin'e aşık olmuş ve ayrılığının üzerine 2 ay boyunca acı çekmiştir. Daha sonra aradığı güveni Serhat'ta bulan İnci evlenmeye karar verir. En yakın arkadaşlarından Ebru'nun çaıştığı otelde garsonluk yapar.

Nihal Koldaş (Füsun Yılmaz)

1956 Ankara doğumlu başarılı oyuncu Bıçak Sırtı dizisinde rol almıştır. Ayrıca Kuma filminde başrolde oynamıştır.

Yıldıray Şahinler (Alyanak)

Usta oyuncu 7 Şubat 1968 İStanbul doğumludur. aha önce bir çok dizi ve filmde rol almış ağırlıkla da tiyatro oyunları ile uğraşmıştır. Elveda Rumeli, Avrupa Avrupa, İntikam, Kayıp, Ulan İstanbul ve Hayat Yolunda gibi dizilerde rol almıştır.

Seyithan Özdemir (Minik)

2 metre boyundaki Özdemir Sarmaşık filminde koruma rolünde oynamıştır. Dizide Minik lakabıyla seslenilen Seyithan Özdemir en çok merak edilen isimlerden biri.