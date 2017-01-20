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İbrahim Üzülmez’den kadro dışı açıklaması

Gaziantepspor’un Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, hafta içi kadro dışı kalan 4 oyuncunun durumu ile ilgili açıklamalar da bulundu.


20 Ocak 2017 15:08

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun 5. haftasında yeni stadı Gaziantep Arena’da ilk galibiyetini Osmanlıspor karşısında alan Gaziantepspor'da Teknik Direktör İbrahim Üzülmez hafta içinde kadro dışı kalan Angan, Putsila, Hintum ve Fatau'nun takımdaki durumları ile ilgili İHA'ya açıklamalarda bulundu.

“Burada asıl olan camiadır”
Zor zamanlarda taşın altına elini sokacak oyunculara ihtiyaçları olduğunu söyleyen Üzülmez, "Ligde 18. sırasındayız. Bizle beraber taşın altına elini sokacak oyunculara ihtiyaç var. O yüzden bu oyuncuları kadro dışı bıraktık. Hiç kimse camiadan üstün değildir. Burada asıl olan camiadır. Dolayısıyla profesyonel oyuncularımız sözleşmedeki şartları en iyi şekilde yerine getirmeleri için sahada mücadele etmeleri gerekiyordu. Sonuç kaybedersiniz ya da kazanırsınız. Futbol içerisinde bunlar vardır. Ama hepimizin mücadele etmesi gerekiyor” dedi.

“Kadro dışı kalan oyuncularla sıkıntım yok”
Kadro dışı kalan 4 oyuncu ile herhangi bir sıkıntısı olmadığını da belirten Üzülmez, ”Şu an kadro dışı kalan arkadaşlarımız ile benim bir sıkıntım yok. Onları da seviyorum. Ama profesyonellikte bu kadar kötü sonuç aldığınız bit dönemde bir takım değişimler gerekiyordu. Bizim sahada mücadele ve kavga etmemiz lazım bizim saha içerisinde direnç gösteren istekli arzulu oynayan bir takıma ihtiyacımız var. Bunun dışındaki açıkçası olumsuz tablo beni çokta fazla ilgilendirmiyor” diye konuştu.

Kaynak: İha



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