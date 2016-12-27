İbrahim Hacıosmanoğlu’na beraat

27 Aralık 2016 14:21

İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nda görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu katılmadı. Hacıosmanoğlu’nun Avukatı Köksal Kızıltaş duruşmada hazır bulundu. Şikayetçi Tuba Torun’un Avukatı Tuğba Horasanlı ve şikayetçi İzmir Barosu Avukatı Seda Ayaz Aksoy duruşmada hazır bulundu.

“CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUM”

Şikayetçi Tuba Torun’un Avukatı Tuğba Horasanlı şikayetçi olduklarını belirterek ” sanık açıkça suçunu kabul etmektedir. Söylediklerinin suç olduğunun farkındadır ve bunu bilerek söylemiştir. Kitleleri harekete geçirme kabiliyeti ve konumu da mevcuttur. Bu hususlar değerlendirilerek üst sınırdan cezalandırılmasını talep ediyorum” dedi. Şikayetçi Avukatı Seda Ayaz da ” Sanık açıkça suçunu kabul etmektedir. Söylediklerinin suç olduğunun farkındadır ve bunu da ifade etmiştir. Kadın erkek ayrımı yapmıştır. ve tüm kadınların manevi duygularını incitmiştir. Bu nedenle cezalandırılmasını talep ediyorum” şeklinde konuştu.

“MÜVEKKİLİMİN SUÇ İŞLEME KASTI YOKTUR”

Sanık Avukatı Köksal Kızıltaş savunmasında “Müvekkilimin suç işleme kastı yoktur. Müvekkilimin kadınlara hakaret etmek gibi bir amacı yoktur. daha sonra basın önünde defalarca özür dilemiştir. Burada gösterdiği tepki hakemedir. Trabzonspor futbol takımının uğradığı haksızlığa dikkat çekmek için konuşma yaparken maksadını aşan bu kelimeyi söylemiştir. Kadınları ayırmak ya da aşağılamak gibi bir kastı olamaz. Bu tür sözler literatürde söylenen sözlerdir. Biz bunu kabul etmeyiz ancak bu böyledir. Yalnızca bayanların fiziki olarak güçsüz olmaları nedeniyle haksızlığa daha fazla maruz kaldıkları için müvekkilim de haksızlığa maruz kalmayacağını anlatmak için bu kelimeyi kullanmıştır. Beraatini talep ediyorum” dedi.

KARAR AÇIKLANDI : BERAAT

Mahkemenin kadın hakimi Nursel Bedir, sanığa atılı suçun yasal unsurları taşımadığından beraatine karar verdi.

MAÇ SONRASINDA YAPTIĞI AÇIKLAMA

Trabzonspor’un eski Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu hakkında Trabzonspor-Gaziantepspor maçının ardından yaşanan olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, “Ben 49 yaşına kadar adam gibi yaşadım, kadın gibi yaşamadım. Ben kadın gibi 100 sene yaşayacak yerde adam gibi bir sene yaşarım..” şeklindeki sözleri nedeniyle, “Yayın yoluyla halkın bir kesimini cinsiyet farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı