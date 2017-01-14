14 Ocak 2017, Cumartesi
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Hüseyin Kalpar’dan taraftarlara tepki

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında sahasında Çaykur Rizespor’a 3-2 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'da Teknik Direktör Hüseyin Kalpar, ”Taraftarların bu şekilde hareket etmesi bana göre çok doğru değildi. Bu bir nankörlük. Nankörce davranış içerisindeler” dedi.


14 Ocak 2017 17:50

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hüseyin Kalpar, kendisine istifa çağrısında bulunan taraftarların takıma ihanet ettiklerini söyledi.

“Sonuçta mağlup olduk"

Futbolda bu tür sonuçlar olabileceğini vurgulayan Kalpar, "Özellikle duran toplarda herkese görev veriyoruz. Bir duran topa rahatça vurduruyorsak, bu görevi iyi yapamadığımızı gösterir. Tabii bunlar futbolda gerçekleşebiliyor. O golde benimde dahil kimsenin yapabileceği bir şey yok. O alanda görev alan futbolcumuzun daha iyi görev yapması gerekiyor. Eğer üçüncü golü yememiş olsak belki maçı 2-2’ye getirebilirdik. Tabi bunların hepsi söylenmesi gereken şeyler ama sonuçta mağlup olduk” dedi.

“Taraftarlar nankörce davranış içerisindeler”

Ne olursa olsun rakibi kutlamak gerektiğini söyleyen Kalpar,” Benim burada üçüncü sezonum. Üç sezondur başarılı bir grafik çiziyoruz. Taraftarların bu şekilde hareket etmesi bana göre çok doğru değildi. Bir nankörlüktü. Nankörce davranış içerisindeler. İlk geldiğimde play-off oynadık. İkinci geldiğimde lige çıktık. Şuanda da 18 puan var. Şu anda Çaykur Rizespor’un bile 16 puanı oldu. Dolayısıyla zor günde taraftarların takımına sahip çıkmaları gerekir. Ben burada istifa etsem ne olur? Etmesem ne olur? Ve onların söylemiyle istifa etmemem lazım zaten. Ben başkan ve yönetimle anlaştım. Eğer onların böyle bir talebi varsa bunlar her zaman mümkündür. Ve en kolayı da bir an önce istifa etmektir. İşin kolayıdır bu ama bizim işimiz hep böyle devam ediyor. Dolayısıyla ben burada istenmiyorsam bunu başkanımız ve yönetim kuruluyla konuşuruz. Daha önce nasıl konuşarak, anlaşarak burada çalıştıysak o şekilde de ayrılırız. İlk defa yaşıyorum ben böyle bir şeyi. Hiç yakışmadığını söylemek istiyorum. Böyle tezahürat yapan taraftarlar tam tersi takımlarına sahip çıkmaları gerekirdi. Tam tersi zor durumdaki takımlarını desteklemeleri gerekirdi. Bana o şekilde konuşmaları ne takıma fayda veriyor ne de kendilerine fayda veriyor. Tamamen takıma zarar veren bir pozisyon içerisindeler” diye konuştu.

Etiket: Alanyaspor, Hüseyin Kalpar


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