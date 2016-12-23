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Hüseyin Kalpar, Galatasaray maçından umutlu

Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor’un teknik direktörü Hüseyin Kalpar, 25 Aralık Pazar günü deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçından iyi bir netice çıkarmak istediklerini söyledi.


23 Aralık 2016 18:32


Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor’un teknik direktörü Hüseyin Kalpar, 25 Aralık Pazar günü deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçından iyi bir netice çıkarmak istediklerini söyledi.

Antalya temsilcisinin Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri’ndeki antrenmanında teknik direktör Kalpar, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Galatasaray maçının önemine dikkati çeken Kalpar, "Devrenin son haftasına geldiğimizde eksikler fazlalaşıyor. Bu eksiklerin arkasına sığınmak istemiyoruz. Oynamayan oyuncularım da forma giydiğinde, görevlerini en iyi şekilde yapma isteğine, inancına sahipler. Bunu daha önceki haftalarda da yaşadık. Galatasaray maçına da iyi bir netice almak için gideceğiz. Dolayısıyla Galatasaray açısından da kolay bir bir maç olduğunu düşünmüyorum. Çünkü onlar kazanmak isteyecek, biz de kaybetmek istemiyoruz. İnşallah oradan iyi bir neticeyle döneriz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray’la oynamanın futbolcularını motive edeceğini aktaran Kalpar, şunları kaydetti:

"Her maçı ayrı ayrı düşünüp hazırlanıyoruz. Galatasaray maçı daha ayrı düşünülen bir maç. Oradan alınacak iyi bir netice, bizi manevi olarak yukarılara taşır. Bunun bilinci içerisindeyiz. Puan olarak da iyi bir yere gelmiş oluruz. Zaten biz ilk yarı, 18 ile 20 arası bir puanı hedeflemiştik. Bunun aslında fazlasını da hak ettik ama iyi oynadığımız maçları kazanamadık. Daha iyi puana sahip olabilirdik. Şu an topladığımız 18 puan da kötü değil. Galatasaray maçından da iyi bir neticeyle dönersek hedeflediğimiz puanı elde etmiş oluruz."

Bir basın mensubunun "Transfer yapılacak mevkiler belli oldu mu?" sorusuna Kalpar, "Transfer konusunda benim şu anda açıklama yapmam doğru olmaz. Maç bittikten sonra bunlar daha rahat konuşulur. Çünkü henüz devre arasına girmedik ve bir maçımız daha var. Yanlış anlaşılmalara sebep olabilir." cevabını verdi.

Takımdaki eksikleri bildiklerini ve bu konuda çalışmaların da yapıldığını kaydeden Kalpar, "Bu çalışmalar ışığında en iyi, en doğru transferi yaparız. Bu sadece benim isteğimle olmaz. Yönetim ve camianın da görüş ve istekleriyle olur. Dolayısıyla en iyisi, en doğrusu nasıl olur bunun çalışması içerisinde olmak gerekir." diyerek sözlerini tamamladı. Öte yandan, Aytemiz Alanyaspor’un antrenmanına sakatlıkları nedeniyle Kenneth Omeruo, Vagner Love, Isaac Sackey, Donald Guerrier Aissati ve Deniz Vural katılmadı. Akdeniz temsilcisi, yarın İstanbul’a gidecek.

Etiket: Alanyaspor, Hüseyin Kalpar



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