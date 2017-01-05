05 Ocak 2017, Perşembe
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Hüseyin Eryüksel: Rodallega için bir teklifte bulunan yok

Spor Toto Süper Lig’de mücadele veren Akhisar Belediyespor devre arası kamp çalışmalarını Antalya Belek’te sürdürüyor. Yeşil-siyahlılar Hugo Rodallega ve yeni transfer Ganalı Kofi Adu’da bugün takımla çalışmalara başlayacak.


05 Ocak 2017 11:45


Golcü oyuncu Hugo Rodallega ile ilgili transfer haberlerini yalanlayan Akhisar Belediyespor Başkanı Hüseyin Eryüksel gazetecilere yaptığı açıklamada özellikle medyada yoğun bir şekilde 'Trabzonspor ile anlaştı' haberlerinin kesinlikle doğru olmadığını, kendileri ile ciddi bir teklifte bulunan kimse olmadığını belirtti. Golcü oyuncunun bugün devre arası kamp çalışmalarına katılacağına vurgu yapan Eryüksel, “Kapımıza gelip ciddi teklif yapan olursa oturur masada konuşuruz. Zaten oyuncunun sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Kendisine sözleşmeyi uzatmak için biz de teklif sunacağız. Hayırlısı ne ise o olsun, sonuçta bizim için önemli olan kulübün menfaatidir” dedi.

Eryüksel, devre arası transfer döneminde forvete belki genç bir oyuncu daha transfer edebileceklerine vurgu yaptı.

Kofi Adu Akhisar’ı neden seçti?

Yeşil-siyahlıların Malmö takımından gerçekleştirdiği son transferi Kofi Adu’yu İstanbul takımlarından bir çok kulübün istediğine dikkat çeken Hüseyin Eryüksel, “Kulübümüzün istikrarlı duruşu sayesinde Kofi Adu, Türkiye’deki dostları ile görüştüğünde tüm ibreler Akhisar’ı gösterdi. Oyuncular artık yüksek fiyattan çok kulüpteki istikrar ve düzeni ön plana koyuyor. Çok şükür kulübümüz de bugüne kadar hiçbir futbolcuyu mağdur etmedi. Kulübün öncülüğünde oyuncularımızın da geleceğini düşünüyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Etiket: rodallega, akhisar belediyespor



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