Hüseyin Eryüksel: N’Guemo krizi yok

06 Ocak 2017 19:41

Akhisar Belediyespor’da başkan Hüseyin Eryüksel, N’Guemo’nun kampı terkettiği yönündeki haberlerinin doğru olmadığını söyledi.

Başkan Eryüksel, sakatlık geçiren tecrübeli futbolcunun tedavi için Akhisar’a döndüğünü “N’Guemo konusunda herhangi bir sorun yaşanmadı” dedi.

Kadrodaki bazı futbolcularla yolları ayırabileceklerini de sözlerine ekleyen Eryüksel, “Hiçbir oyuncuyu mağdur etmeyeceğiz. Forma şansı bulamayanlar bedelsiz olarak kiraya verilebilir” açıklamasını yaptı. Pazar günü Göztepe ile hazırlık maçında karşılaşacak yeşil-siyahlılarda Hugo Rodallega ve yeni transfer Enoch Kofi Adu takımla çalışmalara başladı.