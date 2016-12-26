27 Aralık 2016, Salı
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Hüseyin Eroğlu: Daha fazla puan alabilirdik

TFF 1. Lig’in 16. haftasında Ümraniyespor’la 1-1 berabere kalan Altınordu’nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, "İkinci devre daha iyi oynayan, tempolu bir takım olarak mücadelemizi ortaya koyacağız" dedi.


26 Aralık 2016 11:03


Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ümraniyespor karşılaşmasına iyi başladıklarını ancak yakaladıkları pozisyonları gole çeviremediklerini söyledi. İkinci yarıda dengeyi kurduktan sonra oyunun üstünlüğünü ele geçirdiklerini belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

Rakibimizin 10 kişi kalmasının ardından tüm hakimiyeti ele aldık. Beraberliği bulmamıza rağmen kazanacak golü atamadık. Bu bölümde yere düşen futbolcuların uzun süre ayağa kalkmaması oyunun temposunun düşmesine neden oldu. Geriye dönüp baktığımızda bu durumu başka maçlarda da yaşadığımızı net olarak söyleyebilirim.

Eroğlu, ligde ilk bölümü 22 puanla bitirdiklerini belirterek, "Belki daha fazla puan alabilirdik. Arayı iyi değerlendirip, ikinci devre daha iyi oynayan, tempolu bir takım olarak mücadelemizi ortaya koyacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA



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