11 Ocak 2017, Çarşamba
> Futbol > Huntelaar'a Schalke'den izin çıktı

Huntelaar'a Schalke'den izin çıktı

Siyah-Beyazlılar, kariyerinde daha önce 3 kez gol krallığı yaşayan Klaas-Jan Huntelaar için Schalke 04’le el sıkıştı. Yönetim, zaman kaybetmeden Hollandalı yıldızla görüşmelere başladı.


11 Ocak 2017 10:43

Bu sezon Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk yaşayıp formasına 3. yıldızı takmayı planlayan Beşiktaş, ikinci yarı öncesinde forvet transferi konusunda büyük mesai harcıyor. Teknik direktör Şenol Güneş’in isteği sonrasında hücum hattına yeni bir isim kazandırmak için çalışmalarını hızlandıran yönetimin, Klaas-Jan Huntelaar için Almanya Bundesliga ekibi Schalke 04’e yaptığı 1.5 milyon Euro’luk (5.8 milyon TL) teklif kabul edildi.

Anlaşma yakın

6 sezondur Mavi-Beyazlılar’da görev yapan 33 yaşındaki yıldız için kulübüyle el sıkışmasının ardından tecrübeli oyuncuyla da pazarlıklara menaceri aracılığıyla başlayan Kara Kartal’ın, anlaşmaya oldukça yakın olduğu bildirildi.

Sözleşmesi 6 ay sonra bitiyor

Dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle tedavi gören Huntelaar’ın, 1 haftalık süre içerisinde sahalara geri dönmesinin beklendiği öğrenilirken yönetimin, anlaşma sağlanması halinde ilk olarak bu ismi detaylı sağlık kontrolünden geçirip imzaları sonrasında atacağı açıklandı. 6 aylık sözleşmesinin kaldığı Schalke formasıyla bu sezon çıktığı 10 karşılaşmada rakip fileleri 3 kez havalandırmayı başaran Hollandalı yıldız, kariyerinde daha önce; Ajax, Real Madrid ve Milan gibi takımların da formasını giymişti.

2005-06 sezonunda Heerenveen formasıyla, 2007-08’de de Ajax formasıyla Hollanda Ligi’nde 33’er golle krallık tacını takan başarılı oyuncu, 2011-12’de ise Schalke 04’te rakip fileleri 29 kez havalandırıp bu sevinci yaşamıştı.

Kaynak: Fanatik


En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Fenerbahçe salonda çalıştı

Fenerbahçe salonda çalıştı

Konyaspor - Galatasaray maçının biletleri satışa sunuldu

Konyaspor - Galatasaray maçının biletleri satışa sunuldu

'Eto'o bulunmaz Hint kumaşı değil'

'Eto'o bulunmaz Hint kumaşı değil'

Advocaat'tan Mehmet Ekici açıklaması

Advocaat'tan Mehmet Ekici açıklaması


Kar durdu, temizlik başladı
Fenerbahçeli başkan Beşiktaş forması giydi
Fenerbahçe'den Kjaer açıklaması!
Yeni stoper kim olacak? Galatasaray transfer haberleri 11 Ocak Çarşamba
Beşiktaş golcüsünü buldu!
Yeni golcü adayı Jonathan Calleri

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Advocaat'tan Mehmet Ekici açıklaması


EN ÇOK OKUNANLAR
Lucescu'dan Alan Patrick mesajı: Alex kadar yetenekli Lucescu'dan Alan Patrick mesajı: Alex kadar yetenekli - Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'nin alternatifi olarak belirle...
Vitor Pereira ile anlaşma tamam Vitor Pereira ile anlaşma tamam - Fenerbahçe, Bundesliga-2 takımlarından 1860 Münih'in başı...
Mehmet Ekici'de şaşkınlık yaratan gelişme Mehmet Ekici'de şaşkınlık yaratan gelişme - Devre arası transfer dönemine Mehmet Ekici damga vurdu. F...
Aatıf olmayınca Alper Potuk'u istediler Aatıf olmayınca Alper Potuk'u istediler - Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında Mehmet Ekici transferi...
Galatasaray'da Jaroslaw Jach sürprizi Galatasaray'da Jaroslaw Jach sürprizi - Galatasaray'da stoper için gündeme sürpriz bir isim geldi...
Galatasaray'a Arabistan piyangosu! Galatasaray'a Arabistan piyangosu! - Galatasaray'ın Arabistan çıkarmasının detayları belli old...
Trabzonspor, Carl Medjani'yi KAP'a bildirdi Trabzonspor, Carl Medjani'yi KAP'a bildirdi - Trabzonspor Kulübü, serbest statüde bulunan savunma oyunc...
Jonathan Calleri atağı Jonathan Calleri atağı - Galatasaray, golcü adaylarına arasına Beşiktaş'ın da günd...
Beşiktaş'ta Adrian Ramos sesleri Beşiktaş'ta Adrian Ramos sesleri - Beşiktaş'ta yeni santrfor konusunda gündeme gelen son isi...
Forren veya Rhodolfo Cuma'ya kadar imza atacak Forren veya Rhodolfo Cuma'ya kadar imza atacak - Galatasaray'da stoper transferi bitmek bilmiyor. Vegard F...