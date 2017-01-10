10 Ocak 2017, Salı
> Trabzonspor > Hugo Rodallega'da rakamlar belli oldu

Hugo Rodallega'da rakamlar belli oldu

Trabzonspor, yeni golcü konusunda Hugo Rodallega isminde karar kıldı.


10 Ocak 2017 00:46

Oumar Niasse konusunda gelişme sağlayamayan, Fernando Torres transferinde ortaya çıkan rakamlar Trabzonspor'u, Akhisar'da oynayan Hugo Rodallega'ya yönlendirdi.

Galatasaray'ın sezon başında 2.5 milyon Euro vererek ikna etmeyi başaramadığı Akhisar, Kolombiyalı golcüyü Trabzonspor'a 1.5 milyon Euro'ya vermeye razı oldu. Bunda Rodallega'nın Akhisar'la sözleşme yenilemeye karşı çıkmasının etkili olduğu bildirildi.

Hugo Rodallega'nın transferi gerçekleşirse, Teo Gutierrez'den sonra Trabzonspor'un ikinci Kolombiyalı santrforu olacak.

Medjani dönüyor

Öte yandan Trabzonspor yönetimi ile görüşmek üzere Antalya kampına gelen Carl Medjani, havalimanında taraftarların markajında kaldı. Bordo-mavili yönetimle görüşerek anlaşan ve bonservisini elinde bulunduran Leganes’ten bonservisini almak için İspanya'ya giden Medjani, bir kadın taraftarın "ne zaman imza atacaksın" sorusuna “Belki önümüzdeki hafta” diyerek cevap verdi. Medjani'nin imzasının kulübü Leganes ile anlaşmasına bağlı olduğu da gelen bilgiler arasında.

Kaynak: Fotospor

Etiket: rodallega, trabzonspor


En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Aziz Yıldırım transfer için sözü aldı

Aziz Yıldırım transfer için sözü aldı

Jeremain Lens: ''Ailem İstanbul'u gördü ve...''

Jeremain Lens: ''Ailem İstanbul'u gördü ve...''

Lukas Podolski için ''müjde'' gibi açıklama

Lukas Podolski için ''müjde'' gibi açıklama

Galatasaray'dan 10 milyon Euro istediler

Galatasaray'dan 10 milyon Euro istediler


Simone Zaza'nın babası İstanbul'a geliyor
Podolski giderse, Huntelaar gelecek
''Senden futbolcu olmaz''
Melo'dan Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler
Beşiktaş'ta şaşırtan transfer gelişmesi
Mehmet Ekici olmazsa, Ndiaye gelecek

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Galatasaray'dan 10 milyon Euro istediler


EN ÇOK OKUNANLAR
Cacares'ten sonra 2. bomba Torres Cacares'ten sonra 2. bomba Torres - Trabzonspor menajerler aracılığıyla Fernando Torres ile t...
Aatıf'tan sürpriz transfer görüşmesi Aatıf'tan sürpriz transfer görüşmesi - Aatif Chahechouhe, Trabzonspor ile transfer masasına otur...
Beşiktaş Simone Zaza için harekete geçti Beşiktaş Simone Zaza için harekete geçti - Beşiktaş Samuel Eto'o transferi çıkmaza girince alternati...
Ara transferde Mehmet Ekici savaşı Ara transferde Mehmet Ekici savaşı - Trabzonspor'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mehmet ...
Trabzonspor, Güray Vural'ın sözleşmesini feshetti! Trabzonspor, Güray Vural'ın sözleşmesini feshetti! - Trabzonspor, Güray Vural'ın sözleşmesinin fesh edildiğini...
Galatasaray'da son aday Lucas Mendes Galatasaray'da son aday Lucas Mendes - Galatasaray'da transfer listesine giren son isim Lucas Me...
El İttifak - Galatasaray maç sonucu: 3-1 El İttifak - Galatasaray maç sonucu: 3-1 - Galatasaray, Suudi Arabistan’ın El İttifak ekibiyle hazır...
Yasin Öztekin'de son dakika! Yasin Öztekin'de son dakika! - Galatasaray'da Yasin Öztekin'e af yolu açıldı...
Fenerbahçe'ye Lens için şok cevap! Fenerbahçe'ye Lens için şok cevap! - Fenerbahçe Jeremain Lens'in bonservisini almaya çalışıyor...
İşte Şenol Güneş hayran kaldığı 35'lik golcü! İşte Şenol Güneş hayran kaldığı 35'lik golcü! - Şenol Güneş, Barcelona'nın Bilbao'ya 2-1 yenildiği maçta ...