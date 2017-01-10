Hugo Rodallega'da rakamlar belli oldu

10 Ocak 2017 00:46

Oumar Niasse konusunda gelişme sağlayamayan, Fernando Torres transferinde ortaya çıkan rakamlar Trabzonspor'u, Akhisar'da oynayan Hugo Rodallega'ya yönlendirdi.

Galatasaray'ın sezon başında 2.5 milyon Euro vererek ikna etmeyi başaramadığı Akhisar, Kolombiyalı golcüyü Trabzonspor'a 1.5 milyon Euro'ya vermeye razı oldu. Bunda Rodallega'nın Akhisar'la sözleşme yenilemeye karşı çıkmasının etkili olduğu bildirildi.

Hugo Rodallega'nın transferi gerçekleşirse, Teo Gutierrez'den sonra Trabzonspor'un ikinci Kolombiyalı santrforu olacak.

Medjani dönüyor

Öte yandan Trabzonspor yönetimi ile görüşmek üzere Antalya kampına gelen Carl Medjani, havalimanında taraftarların markajında kaldı. Bordo-mavili yönetimle görüşerek anlaşan ve bonservisini elinde bulunduran Leganes’ten bonservisini almak için İspanya'ya giden Medjani, bir kadın taraftarın "ne zaman imza atacaksın" sorusuna “Belki önümüzdeki hafta” diyerek cevap verdi. Medjani'nin imzasının kulübü Leganes ile anlaşmasına bağlı olduğu da gelen bilgiler arasında.