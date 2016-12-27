Hiçbir ah öbür tarafa kalmıyor!.. futbol dahil buna

Dün gece 5 eksikle sahaya çıktı Fenerbahçe ve bu eksikler önemli eksiklerdi ilk 11 in önemli 3 oyuncusu sakat yada hasta diye oynayamadı.Hasan Ali, Van Persie, Volkan Şen...Yine de sahada eksikleri hissettirmeden oynayan bir takım vardı.

Maç Trabzonspor etkinliği ile başladı ama kısa sürdü, penaltı pozisyonundan sonra kabul edilmiş kaybediş başladı. Penaltı pozisyonunda doğru karar verdi Palabıyık, şimdi ekranlarda golün avantajı olmaz deyip kırmızıyı yanlış bulan mucit hakem eskileri olacak elbette ama onlar bilmeli ki penlatı ve kırmızı kart golden daha büyük bir avantaj geri kalan 65 dakika için... oyunun kalan bölümünde Lens sazı eline aldı ve güzel oyununu bir gol,bir asist ile süsledi... sanırım Sunderland küme düşerse Lens bonservissiz olarak kazandırılabilecek takıma, hoş düşmesede gerekli bonservis gecikmeden anlaşılarak oyuncunun tapusu alınmalı.

O kadar çok eleştirilip bu denli iyi istatislike sahip olan Fenerbahçe ligin 2. yarısında 3/4 transferle avrupada da iddialı bir konuma gelecektir.

Puan durumunda ki sıralama kimseyi aldatmasın

Antalya maçında verilmeyen gol ve penaltılar,

Başakşehir maçındaki kötü yönetim..

Alanyaspor maçındaki kararlar tabelaya eklenirse gayet iyi bir ilk yarı geçirdi diyebiliriz.

Ki o kararlar ile bile ligin 2. yarısında şampiyonluğa en yakın takımlardan biri olduğunu ıspat etti Fenerbahçe.

Maçta Trabzonspor açısından söylenebilecek bir teknik eleştiri birde tribün taktiri var.

Öncelikle penaltı pozisyonunda yakın direkte ters ayaklı Yusuf Erdoğan'ın durmasın pozisyona hatlı müdehale etmesinin en büyük nedeni.. .bunu nasıl çalışmaz bir takım anlamış değilim..

Takdir ise Trabzon seyircisine, maçın sahaya birşeyler atılarak kazanılmayacağını öğrenmişler. Bu aslında çok büyük bir gelişme, ileriki yıllarda Fenerbahçe'yi elbette yenecekler ve gol atacaklardır. Tabi tribünde taraftar gibi davranmaları bu işin ilk temeli oldu. Bu sakinlikte aslında 3 Temmuz kurgusunun ortya çıkışı ve toplumun her kesiminin bunun artık bir kurgu olduğunu kabul etmesi etkili oldu. Öğrendik ki; hiç bir AH öbür dünyaya kalmıyor.

Fenerbahçe'nin transfer sezonu açılıyorken sol bek forvet ve forvet arkasına takviye yapması gerekiyor. Advocaat'ın Lens tercihinden transferde pozitif adam bulma konusunda yetenekli olduğunu söylemek lazım.

Son söz olarakta Başakşehir'in video hakem önerisine değineceğim;

Bu uygulama gelse ne olacak ki? Maçı kötü ve herkes tarafından kollanan hakem Cüneyt Çakır yönettikten sonra video başına Hüseyin Göçek'i oturtur bunlar.. O sebeple çare olabilecek birşey değil bu. Daha gerçekçi öneriler kurtuluş olabilir.. Mesela Demirören'in istifası ve Namoğlu'nun kovulması..

Biten acı dolu yılın yerine güzelliklerle dolu bir yıl gelmesini tüm dünya insanları için diliyorum.. İyi seneler..

Maçın Üçlüsü

LENS-SOUZA-TRABZON SEYİRCİSİ