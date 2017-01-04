04 Ocak 2017, Çarşamba
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Herkes Yasin’in peşine düştü

Aslan’da kadro dışı kalan Yasin kıymete bindi... Ligde kaydettiği 7 golle Cim Bom’un en skorer ismi konumunda bulunan 29 yaşındaki futbolcu için Süper Lig kulüpleri sıraya girdi.


04 Ocak 2017 10:43


Aslan’da kadro dışı kalan Yasin kıymete bindi... Ligde kaydettiği 7 golle Cim Bom’un en skorer ismi konumunda bulunan 29 yaşındaki futbolcu için Süper Lig kulüpleri sıraya girdi.

Özellikle Bursaspor, Başakşehir ve Osmanlıspor kulüplerinin, Yasin’i renklerine bağlamak için menacerler vasıtasıyla haber gönderdiği öğrenildi. Ancak şu an için hiçbir kulüp Galatasaray’a bonservis bedeli ödemek istemiyor.

Bu nedenle yönetimin Yasin’le sözleşmesini fesh etmesini bekliyor. Yılda 1.1 milyon Euro kazanan ve belirli aralıklarla yönetimden zam isteyen tecrübeli oyuncunun, bu rakamlar karşılığında bir başka takıma imza atmaya hazır olduğu da gelen haberler arasında.

Kaynak: Fanatik



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