27 Aralık 2016, Salı
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"Herkes şaşıracak!" Fenerbahçe'de transfer...

Dick Advocaat’ın ısrarla istediği oyunu iki yönlü oynayan ‘8.5’ numara için çalışan Fenerbahçe yönetimi devre arasında planlanan takviye için ‘herkes şaşıracak’ yorumu yapıyor. UEFA’dan gelen kısıtlama dışında bir engeli bulunmayan sarı-lacivertliler, kiralama formülünü düşünüyor.


26 Aralık 2016 10:34


Fenerbahçe’de devre arası yaklaşırken transfer çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Sarı-lacivertliler öncelikli olarak orta sahaya takviye yapmayı hedefliyor.

Teknik direktör Dick Advocaat, yönetimden takımı bir üst seviyeye taşımak için orta sahaya transfer istiyor. Sarı-lacivertli yönetim, üst düzey, kendini ispatlamış, hemen uyum sağlayabilecek ve takımın önemli parçalarından biri olacak oyuncu arayışında da sona geldi.

Henüz net isim telaffuz edilmese de teknik heyet ve yönetim, orta saha transferinin şampiyonluğun anahtarı olduğunu düşünüyor. Bu nedenle Advocaat’ın ısrarla istediği ‘8.5 numara’ yani oyunu iki yönlü oynayan ve takıma sürat kazandıracak üst düzey isimlerle temaslarda bulunuldu.

Sarı-lacivertli yöneticiler, devre arası yapılması planlanan orta saha transferi için de “Herkes şaşıracak” yorumunu yapıyor. Hatta edinilen bilgilere göre yönetimin üst düzey bir isimle prensipte anlaştığı ifade edildi. Ancak bu transferin önündeki en büyük engel ise UEFA’dan gelen transfer kısıtlaması olarak duruyor.

Bu nedenle yöneticiler, ilk etapta satın alma opsiyonlu kiralama formülünü düşünüyor. Emmanuel Emenike, Van der Wiel ve Çin’den talipleri olan Jose Fernandao’nun olası satışlarından da gelir elde edilmesi durumunda, sarı-lacivertlilerin bütçe anlamında rahatlaması da düşünülüyor.

Transfer çalışması sadece orta saha takviyesiyle de bitmeyecek. Sağ bek pozisyonuna bir alternatif ve hücum hattına da önemli bir isim dahil edilmesi planlanıyor.



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