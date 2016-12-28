29 Aralık 2016, Perşembe
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Hatem Ben Arfa'da son dakika!

Sezon başındaki gibi Fenerbahçe-Hatem Ben Arfa flörtü yeniden başladı. Kulüpler bazında görüşmeler devam ederken, L’Equipe Gazetesi ise oyuncuyla ilgili “Önceliği Fransa’da ve Paris’te kalmak” yorumunu yaptı.


28 Aralık 2016 09:09


Sezonu galibiyetle tamamlayan Fenerbahçe’de artık gözler tamamen transfere çevrildi. Öncelikli takviye ihtiyacı duyulan bölge 10 numara...

Bu konuda bir süredir temaslarda bulunan Sarı-Lacivertliler’de pek çok isim gündemde. Onlardan biri de Hatem Ben Arfa. Sezon başında kapıdan dönen ve PSG’ye giden yıldız futbolcu, kulübünde forma şansı bulamıyor. Kulislerde devre arasında kesin olarak ayrılacağı konuşuluyor. Fenerbahçe 6 aylık kiralama formülüyle girişim yaparken, Fransa’nın yüksek tirajlı gazetesi L’Equipe ise transferin zor olduğunu yazdı.

‘Evet teklif var’

L’Equipe’te çıkan haberde, “Kendisini ikinci yarıda PSG’de ispat etmek istiyor. Fenerbahçe’ye transfer olma şansı yok. Önceliği Fransa’da ve Paris’te kalmak” ifadeleri yer aldı. Ben Arfa’nın PSG’den ayrılsa bile eski takımı Nice veya Marsilya’ya gidebileceği ifade ediliyor. PSG Yönetimi ise Ben Arfa konusunda Fenerbahçe’nin nabız yokladığını ve teklifte bulunduğunu Fransa basınına doğruladı.

Kaynak: L’Equipe

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