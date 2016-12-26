26 Aralık 2016 22:44

Fransız yıldız oyuncu Hatem Ben Arfa, 29 yaşında. 10 numara pozisyonunda oynayan Hatem Ben Arfa, geçen sezon Nice'da oynadığı harika futbolla dünya devi Paris Saint-Germain'e bonservissiz olarak transfer oldu.

Hatem Ben Arfa kimdir?

Paris Saint-Germain'de forma şansı bulmakta zorlanan Hatem Ben Arfa, Dick Advocaat'ın ısrarla istediği bir futbolcu. Futbola Lyon'da başlayan Hatem Ben Arfa, Lyon'da başka bir Fransız devi Marseille transfer oldu. Marseille'da 75 maçta 14 gol atan Fransız futbolcu, Newcastle United'a transfer oldu. Newcastle United'da 3 sezon forma giyen yıldız oyuncu buradan Hull City'e transfer oldu.

Hatem Ben Arfa'nın kariyerinde tekrardan çıkış yakaladığı takım ise Nice oldu. Geçen sezon müthiş bir performans gösteren Hatem Ben Arfa, buradan dünya devi Paris Saint-Germain'e transfer oldu. Paris Saint-Germain'de forma şansı bulmakta zorlanan Hatem Ben Arfa Fenerbahçe'de eski günlerine dönebilecek mi merak konusu.

Künye:

Doğum tarihi: 7 Mart 1987 (29 yaşında)

Doğduğu il: Clamart Fransa

Yaş: 29

Boyu: 1,79m

Uyruğu: Fransa (Tunus)

Mevki: Orta saha - On Numara

Ayak: sol ayak

Güncel piyasa değeri: 14 milyon Euro

Oynadığı takımlar: Lyon, Marsilya, Newcastle United, Hull City (kiralık), Nice, PSG