Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 9. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 72-60 yendi.
Salon: Edip Buran
Hakemler: Uğur Özen, Süleyman Dağder Dağlı, Nihat Çetin
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Eldebrink 8, Gökçe Doğan 4, Nilay Kartaltepe 7, Petronyte 18, Nevin Kristen Vatansever 8, Fahriye Bayraktar 5, Yaren Uslular 2, Nazlıcan Ölçek 5, İlknur Yıldızhan 3
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Lynne Paris 21, Popovic 10, Snytsina 23, Bahar Öztürk 6, Melike Tuğba Oral 6, Devran Tanaçan Bostancı 2, Gamze Takmaz 4
1. Periyot: 12-17
Devre: 34-35
3. Periyot: 48-55