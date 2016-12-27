Hasan Şaş'tan büyük itiraf!

27 Aralık 2016 14:51

Galatasaray son 20 yılda tarihini değiştirdiği sezonların forma satışını yeniden gerçekleştiriyor. Geçmiş formaların yeniden sunumu için yapılan lansmana Başkan Dursun Özbek ve sarı-kırmızılı kulübün tarihinde yer almış futbolculardan Cevat Prekazi, Hasan Şaş, Ergün Penbe ve Necati Ateş ile Mağazacılık Genel Müdürü Ali Öğütücü yer aldı.

Bu lansmanda açıklamalarda bulunan Hasan Şaş, "Böyle bir kulüpte futbol oynamak tarih yazmak benim en büyük hayalimdi. Benim küçüklüğümde hayranı olduğum ve beni Galatasaraylı yapan Cevat Prekazi'dir. O'na hayralığımı hala taşıyorum. 2001 yılında rakibimiz Fenerbahçe kadro olarak daha iyiydi ama biz yüreğimizle ruhumuzla şampiyon olmayı başardık. Bu kulübün bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Türkiye'nin en büyük kulübü Galatasaray'dır. 2 Avrupa kupamız var." dedi.

"HAGİ'NİN SUÇU YOKTU"

Fenerbahçe ile oynadıkları kupa maçında bir detayla ilgili konuşan Şaş, "Fenerbahçe ile oynadığımız 5-1'lik kupa maçında Ribery devre arasında kendi çıkmak istemişti. Bu olayı kimse bilmiyor. Hagi'nin suçu yoktu." sözlerini sarf etti.

"İNŞALLAH 5. YILDIZ DÖNEMİNDE BEN ANTRENÖR OLURUM"

İlerleyen zamanlarda Galatasaray'ın başına geçmek istediğini belirten genç antrenör, "2011-12 sezonunda antrenör olarak görev yaptım. Biz Galatasaray Kulübü'nün evlatlarıyız. Gel delerse geliriz, git derlerse gideriz. Galatasaray da 2 yıldız taktım. İnşallah 5. yıldız döneminde ben antrenör olurum. Bu işler çok sıkıntılı sizler de biliyorsunuz. Galatasaray lobisi olarak zayıfız. Piyasada Beşiktaş ve Fenerbahçeli hocalar daha fazla görev yapıyor. Bizim gibi sporcular futbola katkı yapmıyorsak bu sadece bizim sorunumuz değil. En büyük hedefim Galatasaray'da teknik direktör olmak." şeklinde konuştu.

Prekazi: Monaco'ya attığı goldeki şutu bir daha atamadım

Sarı Kırmızılı takımın geçmişinde önemli bir yere sahip olan Cevat Prekazi de lansmanda yer alan isimlerdendi. Prekazi, "Ne anlatacağım bilemiyorum siz sorun. Bu formanın Galatasaray forması olması bile sadece yeter. 3 tane sevdiğim vardı. Babam, futbol ve eşim. İlk oynadığım takımdan sonra Partizan'dan sonra bu forma benim için herşeydir. Oynamadığım zamanlarda da ben Galatasaray taraftarıyım. Beni burada çok sevdiler çok saydılar. Ben de Türkiye'yi Galatasaray'ı çok sevdim. Ölürsem tabutumun içinde Partizan ve Galatasaray forması olacak." dedi.

Efsane isim, "Kupada yarı final oynadığımız sene kendimize çok güveniyorduk. Çeyrek finalde Manoca'yu deplasmanda yendik. Cezalıydık ve Köln'de oynadık. Bir hafta önde gittik. Her gün Almanya'da heyecanla maçı bekliyorduk. Simoviç ile beraberdik herkes heyecanlıydı. Maçı eşim ve kardeşi de seyretmek için Almanya'ya gelmişti. Maç sabahı herkesin yüzü bembeyazdı. Otobüse bindik ben otobüste kulaklık taktım ve şarkı söylemeye başladım. Cüneyt beni uyardı. Ben çok konsantre idim. İlk devre 20 metrede vurdum olmadı. Ben o vuruşu bir daha hiç yapamadım. Futbol öğretiyorum çocuklara o vuruşu bir daha yapamadığım için gösteremiyorum. " açıklamasını yaptı.

"Hayatımda yaptığım doğru şey Galatasaray'a gelmekti"

Galatasaray'ın efsaneleri arasında yer alan Ergün Penbe, "13 yıl Galatasaray'da sadece bu formayı değil birçok formayı giydik temsil ettik parçalı başta olmak üzere. Bu organizasyonda olmaktan gurur duydum. 9 puan geride olduğumuz 1997-98 yılında Hayatımda en doğru yaptığım şey Galatasaray'a gelmekti." ifadelerini kullandı.

"Galatasaray'ın tarihinde yer almak gurur verici"

Lansmanda konuşan eski futbolculardan Necati Ateş "Böyle bir organizasyonda olduğum için çok mutluyum. Bu iki büyük oyuncu ile bir arada oynamak nasip oldu bana. 100. yıl forması ile Fenerbahçe'yi 5-1 yenerek tarihi bir zafer kazandık. Bütün yıldızları ilk önce alan bir kulübün geçmişinde tarihinde yer almak anılmak büyük gurur verici. Ben Galatasaray'a ikinci gelişim de Antalyaspor'da oynuyordum. Beni Hasan Şaş aradı sonra hava karlıydı ve uçak kalkmıyordu. Güç bela geldim ve imza attım. Herkes Drogba ve Shakiri'yi beklerken ben geldim. İlk maç Gaziantep maçıydı. Sonra çok iyi bir sezon geçirdim ve 8 gollük katkı sağladım. Play Off senesi Fenerbahçe maçına giderken ben çok rahattım. Bunu Hasan Hocama da söyledim. O maçta bizi yenme ihtimalleri yoktu. Sonra Kadıköy'de kupa kaldırdık. Bu bana göre UEFA Kupası'ndan sonra en büyük tarihi zaferdir. " dedi.