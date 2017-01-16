16 Ocak 2017, Pazartesi
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Hasan Çavuşoğlu'ndan Ali Cansun'a şok suçlama!

Hüseyin Kalpar'ın istifasıyla boşalan teknik direktörlük görevi için arayışlarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, futbolseverlerin Beşiktaş'tan tanıdığı Ali Cansun Begeçarslan için şok bir iddiada bulundu. Çavuşoğlu, "Ali Cansun gibi arkadaşlar bazı siyasi kanallarla etkilemeye çalışıyor. Maalesef selamla iş yapanlar var. Arayan değil aranılan insan olun!" dedi.


16 Ocak 2017 21:51

Yayın hayatına yeni başlayan TRT Radyo Haber'de 'Ahmet Fisunoğlu ile Açık Tribün' programına konuk olan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör Hüseyin Kalpar ile yollarını dostça ayırdıklarını belirten Çavuşoğlu, "Hüseyin Kalpar Hoca ile başarısızlık oldu son dönemde. Kendisiyle helalleştik. Hüseyin Kalpar Hoca ile tazminat sorunumuz olmaz. Hocamız hakkı olmayan parayı almaz" dedi.

Yeni teknik direktör arayışı ile ilgili çarpıcı ifadeler kullanan Çavuşoğlu, "Gündemde çok isim var. Ali Cansun gibi arkadaşlar bazı siyasi kanallarla etkilemeye çalışıyor. Maalesef selamla iş yapanlar var. Arayan değil aranılan insan olun!" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: TRT Kent Radyo

Etiket: alanyaspor


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