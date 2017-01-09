Hasan Ali Kaldırım'a Celtic sürprizi

09 Ocak 2017 10:32

Fenerbahçe’de istikrarlı görüntüsüyle beğeni toplayan Hasan Ali Kaldırım için İskoçya’da sürpriz bir talip çıktı. Sarı-lacivertliler ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli futbolcuyu Celtic’in takibe aldığı kaydedildi.

Kurallar gereği sözleşmenin bitimine 6 ay kala oyuncu ile görüşme yapılabilmesi ve imza atılabilmesi nedeniyle Celtic’in bu durumu kullanacağı aktarıldı. Sunday Express’in özel haberine göre, Brendan Rodgers’ın transfer listesinde bulunan tecrübeli sol bek için 1 milyon poundluk bütçe hazırlandığı da kaydedildi. Ayrıca devre arası döneminde de görüşmeler yapabilen Hasan Ali, Celtic’in bir numaralı adayı olarak göze çarpıyor.