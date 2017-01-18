18 Ocak 2017, Çarşamba
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Harold Preciado: Tanrı bilir

Galatasaray, Lucescu'nun çalıştırdığı Zenit'ten Neto'yu isterken, ortaya çıkan rakamlardan sonra aracı olan menajerin tavsiyesiyle Harold Preciado ismi gündeme geldi.


18 Ocak 2017 01:10

Galatasaray'da herkes Harold Preciado isminin nereden çıktığını birbirine soruyor... scout ekibinin bulduğu iddia edilen Kolombiyalı golcünün sırrı ise Brezilyalı menajeri Bruno Carvalho'da gizli.

Bruno Carvalho, kendisiyle Neto için görüşen Cenk Ergün'e Zenit'li futbolcunun bonservisinin 16 milyon Euro olduğunu aktardı. Lucescu'nun Portekizli stoperi bırakmak istemediğini söyledi. Bunun üzerine Ergün forvet aradıklarını aktarınca Preciado ismi gündeme geldi. İstatistikleri dikkat çeken ve sağ kanatta da oynayabilen Preciado sürpriz şekilde Galatasaray'ın gündemine girdi.

Harold Preciado: Türkiye'ye gider miyim? Tanrı bilir

Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Harold Preciado, ''Şu ana kadar birçok dedikodu oldu ama benim bildiğim bir şey yok. Başkanla öğleden sonra bir araya geleceğiz. Türkiye'de iyi futbolcular var. Oraya gider miyim Tanrı bilir. Oradaki futbolu biraz araştırdım'' dedi...

Harold Preciado Kimdir?

1 Haziran 1994 doğumlu olan Preciado’nun tam adı Harold Fabián Preciado Villarreal’dir. Forvet mevkisinde görev yapmakta olan başarılı oyuncu, aynı zamanda forvet arkası ve sol kanatta da oynayabiliyor. 2013 yılından itibaren Kolombiya ekiplerinden Deportivo Cali’de forma giyen başarılı oyuncunun bu kulüple sözleşmesi 2018 yılında sona eriyor. Başarılı oyuncu sol ayağını kullanıyor.

Başarılı oyuncu takımı ile çıktığı 45 karşılaşmada 28 gol atarken 8 de asist yapmayı başardı.

Kaynak: Fotospor

Etiket: galatasaray, Harold Preciado


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