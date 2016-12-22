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Hangi maç hangi kanalda?

22 Aralık Perşembe günü birbirinden zorlu maçlar oynanacak. İşte Fenerbahçe'nin Menemen Belediyespor ile Trabzonspor'un Kızılcabölükspor ile oynacağı maçların kanalları...


22 Aralık 2016 16:36


22 Aralık Perşembe günü birbirinden zorlu maçlar oynanacak. Fenerbahçe, kupada Menemen Belediyespor ile karşılaşacak.

Yine Trabzonspor'un kupada konuğu Kızılcabölükspor olacak. İtalya'da en ise Fioretina - Napoli karşılaşması nefesleri kesecek.

YILDIZLAR KARMASI MAÇI HANGİ KANALDA?

İşte 22 Aralık Perşembe günü oynanacak maçların yayınlanacağı kanallar:

22 ARALIK PERŞEMBE

07:45 TRT Spor - İlk Baskı

10:00 TRT Spor - Spor Dünyası

11:00 TRT Spor - Spor Manşet

11:05 NTV Spor - Spor Servisi

14:00 Lig Tv - Futbol Gündemi

14:00 A Spor - Aydınspor 1923 - Bursaspor (Canlı)

16:30 A Spor - Kayserispor - Darıca G.Birliği (Canlı)

18:30 A2TV - Trabzonspor - Kızılcabölükspor (Canlı)

20:00 Lig TV - Lig Merkezi

20:30 A2TV - Menemen Bld. - Fenerbahçe (Canlı)

22:00 Lig TV 4 - Celta Vigo - UCAM Murcia (Canlı)

22:30 NTV Spor - Gent - Anderlecht (Canlı)

22:45 Lig TV - Fiorentina - Napoli (Canlı)

22:45 Lig TV 3 - Roma - Chievo (Canlı)

23:00 Lig TV 2 - Athletic Bilbao - Racing Santander (Canlı)

23:00 Tivibu Spor 2 - Espanyol - Alcorcon  (Canlı)

00:00 Tivibu Spor 3 - Belenenses - Sporting Lizbon (Canlı)

Kaynak: Fotospor

Etiket: hangi maç hangi kanalda?



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