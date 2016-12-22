22 Aralık Perşembe günü birbirinden zorlu maçlar oynanacak. Fenerbahçe, kupada Menemen Belediyespor ile karşılaşacak.
Yine Trabzonspor'un kupada konuğu Kızılcabölükspor olacak. İtalya'da en ise Fioretina - Napoli karşılaşması nefesleri kesecek.
YILDIZLAR KARMASI MAÇI HANGİ KANALDA?
İşte 22 Aralık Perşembe günü oynanacak maçların yayınlanacağı kanallar:
22 ARALIK PERŞEMBE
07:45 TRT Spor - İlk Baskı
10:00 TRT Spor - Spor Dünyası
11:00 TRT Spor - Spor Manşet
11:05 NTV Spor - Spor Servisi
14:00 Lig Tv - Futbol Gündemi
14:00 A Spor - Aydınspor 1923 - Bursaspor (Canlı)
16:30 A Spor - Kayserispor - Darıca G.Birliği (Canlı)
18:30 A2TV - Trabzonspor - Kızılcabölükspor (Canlı)
20:00 Lig TV - Lig Merkezi
20:30 A2TV - Menemen Bld. - Fenerbahçe (Canlı)
22:00 Lig TV 4 - Celta Vigo - UCAM Murcia (Canlı)
22:30 NTV Spor - Gent - Anderlecht (Canlı)
22:45 Lig TV - Fiorentina - Napoli (Canlı)
22:45 Lig TV 3 - Roma - Chievo (Canlı)
23:00 Lig TV 2 - Athletic Bilbao - Racing Santander (Canlı)
23:00 Tivibu Spor 2 - Espanyol - Alcorcon (Canlı)
00:00 Tivibu Spor 3 - Belenenses - Sporting Lizbon (Canlı)