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Hangi maç hangi kanalda?

21 Aralık Çarşamba günü birbirinden zorlu maçlar oynanacak. Galatasaray - Tuzlaspor maçının kanalı ve diğer maçların kanalları haberimizde...


21 Aralık 2016 01:17


21 Aralık Çarşamba günü birbirinden zorlu maçlar oynanacak. Galatasaray, kupada Tuzlaspor ile karşılaşacak. Bu karşılaşma ATV ekranlarından yayınlanacak.

Yine Almanya'da Bayern Münih - Leipzig karşılaşması oynanacak. Bayern Münih - Leipzig karşılaşması Eurosport ekranlarında olacak.

Yine İtalya'da Inter - Lazio, İspanya'da Barcelona - Hercules, Fransa'da PSG - Lorient karşı karşıya gelecek.

Kupada Ümraniyespor - Akhisar, Sancaktepe Bld. - Çaykur Rizespor, Gaziantepspor - Kırklarelispor, Osmanlıspor - Şanlıurfaspor mücadeleleri olacak.

İşte 21 Aralık Çarşamba günü oynanacak maçların yayınlanacağı kanallar:

07:45 TRT Spor - İlk Baskı

10:00 TRT Spor - Spor Dünyası

11:00 TRT Spor - Spor Manşet

11:05 NTV Spor - Spor Servisi

12:00 A Spor - Gümüşhanespor - A.Konyaspor (Canlı)

14:00 Lig Tv - Futbol Gündemi

14:00 A Spor - Ümraniyespor - Akhisar Bld. (Canlı)

14:30 A2TV - Sancaktepe Bld. - Ç.Rizespor (Canlı)

16:30 A Spor - Gaziantepspor - Kırklarelispor (Canlı)

18:30 A2TV - Osmanlıspor - Şanlıurfaspor (Canlı)

20:30 ATV - Galatasaray - Tuzlaspor (Canlı)

21:00 Tivibu Spor - Benfica - Rio Ave (Canlı)

22:00 Eurosport 2 - Bayern Münih - Leipzig (Canlı)

22:30 NTV Spor - KAS Eupen - Club Brugge (Canlı)

22:45 Lig Tv - Inter - Lazio (Canlı)

22:50 Digi Kanal 91 - Bordeaux - Nice (Canlı)

22:50 Digi Kanal 92 - Monaco - Caen (Canlı)

22:50 Lig TV 4 - PSG - Lorient (Canlı)

23:00 Lig TV 3 - Deportivo - Real Betis (Canlı)

00:00 Lig TV 2 - Barcelona - Hercules (Canlı)

Kaynak: Fotospor

Etiket: galatasaray, tuzlaspor, yayın akışı



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