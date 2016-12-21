21 Aralık Çarşamba günü birbirinden zorlu maçlar oynanacak. Galatasaray, kupada Tuzlaspor ile karşılaşacak. Bu karşılaşma ATV ekranlarından yayınlanacak.
Yine Almanya'da Bayern Münih - Leipzig karşılaşması oynanacak. Bayern Münih - Leipzig karşılaşması Eurosport ekranlarında olacak.
Yine İtalya'da Inter - Lazio, İspanya'da Barcelona - Hercules, Fransa'da PSG - Lorient karşı karşıya gelecek.
Kupada Ümraniyespor - Akhisar, Sancaktepe Bld. - Çaykur Rizespor, Gaziantepspor - Kırklarelispor, Osmanlıspor - Şanlıurfaspor mücadeleleri olacak.
İşte 21 Aralık Çarşamba günü oynanacak maçların yayınlanacağı kanallar:
07:45 TRT Spor - İlk Baskı
10:00 TRT Spor - Spor Dünyası
11:00 TRT Spor - Spor Manşet
11:05 NTV Spor - Spor Servisi
12:00 A Spor - Gümüşhanespor - A.Konyaspor (Canlı)
14:00 Lig Tv - Futbol Gündemi
14:00 A Spor - Ümraniyespor - Akhisar Bld. (Canlı)
14:30 A2TV - Sancaktepe Bld. - Ç.Rizespor (Canlı)
16:30 A Spor - Gaziantepspor - Kırklarelispor (Canlı)
18:30 A2TV - Osmanlıspor - Şanlıurfaspor (Canlı)
20:30 ATV - Galatasaray - Tuzlaspor (Canlı)
21:00 Tivibu Spor - Benfica - Rio Ave (Canlı)
22:00 Eurosport 2 - Bayern Münih - Leipzig (Canlı)
22:30 NTV Spor - KAS Eupen - Club Brugge (Canlı)
22:45 Lig Tv - Inter - Lazio (Canlı)
22:50 Digi Kanal 91 - Bordeaux - Nice (Canlı)
22:50 Digi Kanal 92 - Monaco - Caen (Canlı)
22:50 Lig TV 4 - PSG - Lorient (Canlı)
23:00 Lig TV 3 - Deportivo - Real Betis (Canlı)
00:00 Lig TV 2 - Barcelona - Hercules (Canlı)