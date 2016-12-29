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Hamzaoğlu: “İkinci yarıda çok daha iyi bir Bursaspor olacak”

Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Aydınspor 1923 maçının ardından yaptığı açıklamada, “Bazı futbolcuların performanslarıyla ilgili bildiğimiz şeyleri tekrar görmek bizi üzdü ama yapacak bir şey yok. İkinci yarı için hazırlıklarımızı sürdürüp eksiklerimiz için harekete geçeceğiz. İnşallah ikinci yarıda çok daha iyi bir Bursaspor olacak” dedi.


29 Aralık 2016 19:32


Ziraat Türkiye Kupası G Grubu mücadelesinde sahasında Aydınspor 1923 ile karşılaşan Bursaspor, mücadeleden 1-1’lik eşitlikle ayrıldı. Karşılaşmayı değerlendiren Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, ”Maçla ilgili söylenecek çok şey var ama söylenecek hem de hiçbir şey yok. Rakip 10 kişi kalmalarına rağmen kazanamadık. Aydınspor’u tebrik etmek lazım. Bazı futbolcuların performanslarıyla ilgili bildiğimiz şeyleri tekrar görmek bizi üzdü ama yapacak bir şey yok. İkinci yarı için hazırlıklarımızı sürdürüp eksiklerimiz için harekete geçeceğiz. İnşallah ikinci yarıda çok daha iyi bir Bursaspor olacak” dedi.

Hamzaoğlu ayrıca, takımdan ayrılacak futbolcularla ilgili kendilerine ve yönetim kuruluna sunmadan isim vermek istemediğini dile getirdi.

“Böyle bir stadın böyle bir zemine sahip olması üzücü”

Saha zeminini de eleştiren deneyimli teknik adam, “Zeminle ilgili yönetimimizin de çalışmaları sürüyor. İstediğimiz zemine kavuşamadık. Böyle bir stadın böyle bir zemine sahip olması üzücü ama bu sezonu böyle geçireceğiz” diye konuştu.

Etiket: Bursaspor, Hamza Hamzaoğlu



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