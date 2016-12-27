27 Aralık 2016, Salı
> Bursaspor > "Hamza hocanın ayrılacağını düşünmüyorum"

"Hamza hocanın ayrılacağını düşünmüyorum"

Bursaspor Kulübü İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, "Teknik direktör değişikliğinin takıma fayda getirmeyeceği kanaatindeyim" açıklamasında buulndu.


27 Aralık 2016 11:53


Bursaspor Kulübü İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun takımdan ayrılacağını düşünmediğini, teknik adam değişikliğinin takıma fayda getirmeyeceği kanaatinde olduğunu söyledi.

Ademoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hamzaoğlu’nun Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı açıklamaların camiada "istifa sinyali" olarak algılanmasıyla ilgili olarak, "Ben Hamza hocanın ayrılacağını düşünmüyorum. Bugün başkanımız ve yönetici arkadaşlar kendisiyle görüşecek. Şahsen teknik direktör değişikliğinin takıma fayda getirmeyeceği kanaatindeyim." yorumunda bulundu.

Gençlerbirliği deplasmanında alınan 3-1’lik mağlubiyete değinen Ademoğlu, "Yenilgiye değil maçın ikinci yarısında takım ruhunu kaybetmemize üzülüyorum." dedi. Ademoğlu, başkent deplasmanında erken yedikleri golle 1-0 yenik duruma düşmelerine karşın önce oyunda ardından da skorda dengeyi sağlamayı bildiklerini kaydetti.

Skoru dengeledikten sonra oyunun hakimiyetini ele geçirdiklerini ve pozisyonlar ürettiklerini anlatan Ademoğlu, gelen ikinci golün ardından konsantrasyon sorunu yaşadıklarını vurguladı. Ademoğlu, tüm olumsuzluklara rağmen ligin ilk bölümünde başarılı bir grafik çizdiklerini, ikinci yarıda daha iyi şeyler yapacaklarına inandıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA



En Son Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Haberleri

Fenerbahçe kötü başladı, iyi bitirdi

Fenerbahçe kötü başladı, iyi bitirdi

Kevin Trapp ve sevgilisi Izabel Goulart kış tatilinde

Kevin Trapp ve sevgilisi Izabel Goulart kış tatilinde

Galatasaray'da Dursun Özbek - Ünal Aysal kavgası!

Galatasaray'da Dursun Özbek - Ünal Aysal kavgası!

Şenol Güneş'ten 3 olası transfer hakkında flaş yorum

Şenol Güneş'ten 3 olası transfer hakkında flaş yorum


Riekerink'in hayalindeki transferi Sinan Gümüş bitirecek
Galatasaray'da ''transfer sihirbazı'' depremi
Wesley Sneijder'e ''Sosa'' dopingi
Mehmet Ekici için Fenerbahçe'den flaş cevap
Tümer Metin'den son dakika değişikliği
Şansal Büyüka'nın 11'i

Haber Hakkında Yapılan Yorumlar

Toplam 0 Yorum

Bu habere henüz bir yorum yazılmamış. Bu habere yorum yazmak için tıklayın


EN SON HABERLER
Fenerbahçe kötü başladı, iyi bitirdi


EN ÇOK OKUNANLAR
Mehmet Ekici için Fenerbahçe'den flaş cevap Mehmet Ekici için Fenerbahçe'den flaş cevap - Trabzonspor'da Mehmet Ekici defteri kapanmak üzere... İst...
Galatasaray'da ''transfer sihirbazı'' depremi Galatasaray'da ''transfer sihirbazı'' depremi - Sezon başında yapılan transferler nedeniyle adı ''transfe...
Riekerink'in hayalindeki transferi Sinan Gümüş bitirecek Riekerink'in hayalindeki transferi Sinan Gümüş bitirecek - Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'ten bir kez daha ''sto...
Wesley Sneijder'e ''Sosa'' dopingi Wesley Sneijder'e ''Sosa'' dopingi - Alanyaspor karşısında oynadığı futbolla geceye damgasını ...
Şenol Güneş'ten 3 olası transfer hakkında flaş yorum Şenol Güneş'ten 3 olası transfer hakkında flaş yorum - Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş yönetimin huzurun...
Sneijder'e Çin'den gelen müthiş teklifin ayrıntıları Sneijder'e Çin'den gelen müthiş teklifin ayrıntıları - Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder'e Çin'd...
Tümer Metin'den son dakika değişikliği Tümer Metin'den son dakika değişikliği - Lig TV'nin fenomen programının yorumcularından Tümer Meti...
İçerde Dizisi 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İçerde Dizisi 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Show TV'nin izlenme rekorları kıran dizisi İçerde 16. böl...
Galatasaray'da Dursun Özbek - Ünal Aysal kavgası! Galatasaray'da Dursun Özbek - Ünal Aysal kavgası! - Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in kulübün gelirleri ve ...
27 Aralık Salı günü hangi illerde okullar tatil? 27 Aralık Salı günü hangi illerde okullar tatil? - 27 Aralık Salı günü yoğun kar yağışından dolayı Yozgat, K...