11 Ocak 2017, Çarşamba
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Hamza Hamzaoğlu: Zor maç bizi bekliyor

Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında karşılaşacakları Trabzonspor maçının zor geçeceğini belirterek, "İyi olmayan bir ilk yarı geçirdiler ve dolayısıyla ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak isteyecekler. Biz de her şeyimizle hazırız" dedi.


11 Ocak 2017 12:12

Spor Toto Süper Lig’de ikinci yarının hazırlıkları kapsamında Antalya Side’de 8 gün süren kamp çalışmalarını tamamlayan Bursaspor, öğleden sonra havayolu ile Bursa’ya dönecek. Yeşil-beyazlı ekipte teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, kampta yapılan son antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“Sivok ve Şamil düzeldi”

Genel anlamda kampın iyi geçtiğini ifade eden Hamzaoğlu, “Sakatların aramıza dönmesi bizi sevindirdi. İsmail’i belki değerlendiremeyeceğiz bu maçta. Sivok ve Şamil düzeldi. Eksikleri olmasına rağmen oynayabilecek durumdalar. Kampta Pablo ile Jonathan’ın çarpışması dışında şükürler olsun bir şey yaşamadık. İnşallah da yaşamadan tekrar Bursa’ya döneriz” dedi.

“Bizi zor bir maç bekliyor”

Cuma günü oynayacakları Trabzonspor maçının kendileri için önemli olduğunu ve maça odaklandıklarını ifade eden deneyimli teknik adam, “İnşallah iyi bir başlangıç yapıp ondan sonra yolumuza kaldığımız yerden devam ederiz. İyi olmayan bir ilk yarı geçirdiler ve dolayısıyla ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak isteyecekler. Taraftarların gönlünü kazanmak, çıkış yakalamak isteyecekler. Bizi zor bir maç bekliyor. Biz de her şeyimizle hazırız. Kadro istikrarımızı sezon başından beri korumaya çalışıyoruz. Bütün oyuncularımız hazır durumda. Kimin oynadığı çok önemli değil bizde. Her oyuncuyu da görevini en iyi şekilde yapmak için hazır tutmaya çalışıyoruz” diye konuştu. Timsah Arena’nın zeminin maç günü iyi olmasını beklediklerini ifade eden Hamzaoğlu, zeminden yana bir sıkıntı yaşamayacaklarını söyledi.
Transferle ilgili sorulan sorulara ise Hamzaoğlu, “Gelişmeler var ancak sabırlı olursanız kulüp duyurusunu yapacaktır” dedi.

Timsah taktik çalıştı

Öte yandan yeşil-beyazlılar, kamptaki son antrenmanında ısınma hareketlerinin ardından Trabzonspor maçının taktik provasını gerçekleştirdi. Saat 13.00’de otelden ayrılacak olan Bursaspor kafilesi, 15.00’te Antalya Havalimanı’ndan İstanbul’a, ardından da karayoluyla Bursa’ya gelecek. Yarın yapılacak son antrenman sonrasında kampa girecek olan yeşil-beyazlılar, maç saatini beklemeye başlayacak.

Etiket: Bursaspor, Hamza Hamzaoğlu


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