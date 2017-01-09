09 Ocak 2017, Pazartesi
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Hamza Hamzaoğlu, 3 transferi de açıkladı

Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Gençlerbirliği’nden Stancu ile görüşmelerin sürdüğünü, Ankaragücü’nde forma giyen Onur Atasayar ile de anlaştıklarını söyledi.


09 Ocak 2017 15:36

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Bursaspor'da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu transferlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Hamzaoğlu, Ankaragücü'nden Onur Atasayar ile anlaşmaya vardıklarını ifade ederek, Gençlerbirliği'nden de Stancu ile görüşme halinde olduklarını belirtti. Başarılı teknik adam, Çin ekiplerinden Shanghai forması giyen Kouassi’nin de Türkiye’de yaşanan terör olayları sebebiyle gelmek istemediğini ancak Bursa’ya davet ettiklerini ve görüşmelerin devam ettiğini dile getirdi.

Stancu konusunda görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Bursaspor'un çalıştırıcısı, "Uygun şartlar olursa transferi gerçekleştireceğiz. Benim de istediğim bir oyuncu. İhtiyacımız olan bir oyuncu. Takıma katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Olmazsa başka alternatiflerimiz de var. Shanghai forması giyen Kouassi de iyi bir oyuncu. Kendisini istiyoruz ama birkaç teklif daha olduğunu söylediler. Biz de görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Türkiye’deki olaylardan dolayı gelmek istemediğini söylediler. Biz de gelmesini ve Bursa’yı görmesini söyledik. Ankaragücü’nden Onur Atasayar’ı da kadromuza kattık. O da genç bir oyuncu, ihtiyacımızı karşılayacağını düşünüyoruz” dedi.

"Yanlış yapma lüksümüz yok"

"Herkes transferi hızlı gerçekleştirirken biz yavaş ilerliyoruz" diyen Hamzaoğlu, "Sakatların geri dönüşlerini görmemiz lazım. Normalde bugüne bırakmazdık. Yavaş hareket ediyoruz ama ihtiyacımız olan oyunculara gidiyoruz. Scout ekibimiz ve bizler gece gündüz çalıştık. Görüşmelerimiz hızla devam diyor. Birkaç gün içinde birkaç isimle anlaşma sağlayacağız. Bursaspor’a yakışan transferler olacak ama biz ihtiyacımıza yönelik transferler istiyoruz. Eksik yanımızı tamamlayacak oyunculara yöneldik. Yanlış yapma lüksümüz yok. Hem transferde hem yol haritamızda doğru şekilde gitmek zorundayız" diye konuştu. Ligin ilk yarısında çok sakatlık sorunu yaşadıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Ben de futbol hayatım boyunca bu kadar çok sakatlığın yaşandığı bir sezon geçirmedim. Sakatlıkların büyük çoğunluğu darbeden oldu. Kötü zeminli sahada futbol oynanmasına izin verilmemeli. Bizim zeminimizin de iyi olmadığını söyleyebiliriz. Zemin ilgili çalışmaları yönetimimiz sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

"Kubilay’dan çok ümitliyiz"

Bir soru üzerine Kubilay’ın performansından memnun olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, "Çok ümitliyiz onunla ilgili. Alması gereken çok yol var. Gol bölgelerindeki yaptığı koşular, fiziksel özellikleri, tam bir forvet oyuncusu. Ekstra çalışmaları ne kadar önemserse, önümüzdeki yıllarda milli takıma kadar gidebilecek bir oyuncu. Ertuğrul ve Mert de aynı şekilde. Oyuncularımız futbolun her bölgesinde oynayabilecek oyuncu olmasını amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Necid’e iyi bir takım çıkarsa göndermek istiyoruz"

Necid’in durumuna üzüldüğünü de söyleyen Hamzaoğlu, "Necid’e iyi bir takım çıkarsa, orada oynamasını arzu ediyoruz. Biz beklediğimizi ondan alamadık, o bizden alamadı. Formayı kaptırmasına rağmen çalışmasını aksatmadı ve asla saygısızlık yapmadı" dedi.

Etiket: Bursaspor, Hamza Hamzaoğlu


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