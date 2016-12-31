31 Aralık 2016, Cumartesi
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Hamit Altıntop'tan ayrılmak için sürpriz istek!

Kulüpten kovduğu Hamit Altıntop, Galatasaray'ın başını yeni sözleşmesinde yer alan "gayrikabili rücu" maddesi yüzünden derde soktu.


31 Aralık 2016 11:28


Sarı-kırmızılı ekiple bir yıllık anlaşma sağlarken 1.4 milyon euro'luk alacağından vazgeçen Hamit sözleşmesine, "geri dönülemez, cayılamaz" anlamına gelen "gayrikabili rücu" maddesi koydurmuştu. Galatasaray anlaşmadan vazgeçince Hamit'te avukatlarına 1.4 milyon euro'yu da almak için talimat verdi.

GALATASARAY'DA BİR GARİP İŞLER! MAIGA NEDEN GELDİ! GİTTİ

Galatasaray devre arası kampı sırasında Körfez'de bir veya iki hazırlık maçı yaparak 300 bin dolar'lık bir girdi hesaplıyor... Galatasaray'ın Körfez turunu ayarlayanın ise Malili Sıdiki Maiga'yı İstanbul'a getirip idmanlara çıkaran Fransız menajer Farid Khallaf olduğu ortaya çıktı. Khallaf'ın, bu turdan kazanılacak paraya karşılık olarak Maiga'nın bonservisini Galatasaray'a vermeti teklif edince film koptu. Maiga ülkesine yollandı.

YASİN ÖZTEKİN'E CEZA BİLE KESİLEMEDİ! TEBLİĞ YOK

Galatasaray yönetimi Adanaspor maçından sonra can sıkıcı hareketler yapan Yasin Öztekin'e 50 bin euro ceza kesmişti. Fakat F.Bahçe maçından sonra ceza affedilmişti. Yönetim Tuzlaspor maçında gördüğü kırmızı kart yüzünden Yasin'e bu kez 100 bin euro daha ceza kesip 150 bin euro tahsil etmek istedi. Fakat Yasin'in sözleşmesinde yazan bir seferde kazancının yüzde 10'undan fazlası ceza olarak kesilemez maddesi yüzünden bu cezadan yırttı. Yönetim de kendi koyduğu kurallara karşı gelemeyeceği için Yasin için hazırladığı ceza tebliğini geri çekti.

Kaynak: Fotospor

Etiket: Hamit Altıntop, Galatasaray



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